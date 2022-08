Cristián de la Fuente se suma oficialmente a la campaña del Rechazo

Durante este jueves Cristián de la Fuente se sumó de forma oficial a la campaña del Rechazo, de cara al plebiscito de nueva Constitución del 04 de septiembre, argumentando principalmente falencias en temas de seguridad.

En detalle, el actor se hizo parte de una intervención realizada por un grupo de víctimas de la delincuencia, quienes rechazan la propuesta constitucional entregada por la Convención, agrupación que incluye a Dahianna Pereira, viuda del cabo Eugenio Nain, carabinero asesinado en el sector de Metrenco, en la Región de la Araucanía, en octubre del 2020.

¿Qué dijo el actor?

“Los constituyentes que creen que la violencia es solo a un grupo privilegiado de este país, están en un completo error. Yo esperaba un proyecto de Constitución que pudiera apoyar a las víctimas y no apoyar a los delincuentes”, expusó Cristián de la Fuente en un punto de prensa desde el Paseo Bulnes en el centro de Santiago.

“La desmilitarización de Carabineros la encuentro muy grave, la formación militar de un carabinero es muy importante. Yo trabajo hace mucho tiempo con “Yo apoyo a Carabineros” y he visto como hoy en día el Gobierno pide que los carabineros sigan controlando la delincuencia, entonces son necesarios”, agregó el actor.

En esa línea, Cristián de la Fuente afirmó: “Teníamos la oportunidad de hacer una Constitución que nos apoyara en algo tan importante como la seguridad. No puede ser que las víctimas no reciban apoyo. No puede ser que los delincuentes sigan siendo privilegiados, incluso, según el artículo 31, pueden seguir teniendo contacto con sus redes mientras están privados de libertad, son cosas que de verdad son irrisorias y absurdas”.

“Es el momento de protegernos nosotros y que el Gobierno y la Constitución nos proteja. No perdimos la oportunidad y por eso es importante rechazar este proyecto y trabajar en uno donde de verdad estamos protegidos”, cerró el actor nacional.

El actor Cristián de la Fuente se sumó a la campaña del Rechazo, alegando que la propuesta de la nueva constitución no protege a las víctimas de la delincuencia. 🎥© AgenciaUno TV/Carolina Reyes pic.twitter.com/LV5kFjrVJo — AgenciaUno (@agenciaunochile) August 4, 2022