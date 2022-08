Persona que sale en video viralizado niega apoyar el trabajo infantil y señala: “Me sacan del contexto”

El viernes 19 de agosto se viralizó un video en el que aparece Eve Silva, directora de la Escuela Amaranta, en medio de un discurso en el que se refiere a la situación del trabajo infantil en Bolivia. En el evento, que tenía como motivo el Día de la Niñez Trans, que es el foco del proyecto educativo de su establecimiento, se refirió a la hipocresía que hay en la materia.

La fundadora del establecimiento educativo que acoge a las infancias trans invitó para la ocasión a la concejala Karla Quiroz y a la diputada Claudia Mix, que junto a su equipo les han entregado insumos para la escuela.

Además, Eve contó que la diputada del partido Comunes también les ha ayudado a contactarse con el Registro Civil para que los niños trans de la Escuela Amaranta puedan sacar su carnet de identidad, de manera más expedita y respetándose su nombre social.

Para el Día de la Niñez Trans hubo una celebración con desayuno preparado y una fiesta de disfraces. El discurso originalmente duró 30 minutos, y en este Eve habló sobre la falta de oportunidades que hay en Chile y lo difícil que es ser niño o niña trans. “Los Derechos Humanos se violentan en todo momento“, afirmó.

Si el mensaje fue el de este video, no solo es repudiable sino lamentable. ¿Reclamar porque el trabajo infantil está prohibido? ¿En serio? ¿El peor país del mundo para ser NNA? https://t.co/QsntywEoTm pic.twitter.com/9czn3G6l9k — José María Del Pino (@josemdelpino) August 19, 2022

La razón detrás de la comparación con Bolivia

Más adelante, la fundadora de la Fundación Selenna y la Escuela Amaranta explicó sobre la comparación que hizo en el video viralizado en redes sociales. Señaló que el motivo fue porque, aunque hay trabajo infantil en Bolivia, incluso en esa situación a la niñez allá se le da voz y se le permite organizarse en torno a sus derechos.

También indicó que allá, incluso, los niños fueron parte de la redacción de la Ley de Garantías de la Niñez que está hoy vigente.

“Y nosotros, siendo un país, que hablamos y decimos proteger tanto la infancia, ni siquiera los niños son parte de la Ley de Identidad de Género. No tienen derecho a cambiarse el nombre, no tienen derecho a vivir plenamente su género. Se suicidó José Matías, Leo, Camila y Aníbal. Y las tres últimas personas en menos de dos meses“, expuso.

Luego añadió: “Entonces mi comparación tiene un poco que ver con esto, ¿no? Hablamos tanto de proteger a los niños, de no ejercer trabajo infantil, pero por otro lado vulneramos sus derechos íntegramente en torno a las diversidades (…) Y otras tantas acciones, que demuestran que somos el peor país del mundo para vivir como infancia trans”.

Críticas al Gobierno y a la Defensoría de la Niñez

Posteriormente la mujer, que es mamá de una niña trans, también apuntó contra los gobiernos del expresidente Piñera y del Presidente Gabriel Boric .

“Hace ya dos años que se debió haber echado andar los programas de infancia, de acompañamiento para la infancia trans, y no lo han hecho. Por lo tanto, seguimos en la espera. La Ley de Identidad de Género dividió a las infancias en dos. Los menores de 14 años no tienen derecho a cambiarse el nombre y los mayores de 14 lo tienen que hacer de forma indigna”, sostuvo.

Después, la fundadora de la escuela para niños, niñas y adolescentes trans que han sufrido discriminación en sus colegios agregó: “Y vuelvo entonces a repetir esta comparación. Nos jactamos diciendo que no tenemos trabajo infantil, pero somos un país súper hipócrita. Y que hablamos, hablamos y hablamos, pero a los niños no les llega nada“.

Sus críticas a la Defensoría de la Niñez. “Un día sale diciendo que hay que proteger la dignidad. ¿De qué dignidad me está hablando? Llevo 10 años con mi hija tratando que sea una persona respetada en sus derechos. Este año la he cambiado tres veces de colegio, pero los colegios no quieren capacitarse”, expresó.

En ese instante aprovechó de profundizar más en las dificultades que enfrenta la niñez trans. “La Ley José Matías duerme en el Congreso. Hay una mamá que perdió a su hijo porque se lanzó del noveno piso. Del noveno piso se lanzó José Matías para abajo, porque nadie lo escuchaba. Por el bullying que le hacían (…) Pero somos bacanes porque no tenemos trabajo infantil“, declaró.

“Soy mamá, no soy política”

Tras ello, hizo una confesión como madre preocupada de una niña trans que es. “Me da rabia po. Soy mamá, no soy política, no tengo que andar tapando el sol con un dedo“, sentenció.

A continuación, vuelve a reiterar sobre el video: “Por eso es que yo hago esta comparación, que la sacan de contexto absolutamente. Donde digo, ‘chuta, sí, claro, no tenemos trabajo infantil’. En Bolivia hay trabajo infantil, pero también hay Ley de Garantía de la Niñez. Yo preferiría entonces que acá nos hagamos cargo de verdad y no andemos tuiteando mensajes de odio a las personas que sí hacemos la pega“.

Y enseguida hace una reflexión al respecto. “¿Se han hecho cargo acaso de las infancias trans y no binarias que lo están pasando pésimo? Que les están haciendo bullying en los colegios. Los colegios no se quieren capacitar. Leo se suicidó hace un mes del liceo Carmela Carvajal y la Municipalidad de Providencia no capacita a sus colegios“, cuestionó.

“Hagámonos cargo de verdad”

Antes de terminar, la fundadora de la Escuela Amaranta hizo una petición. “Hagámonos cargo de verdad. No digamos que en realidad somos súper bacanes porque acá los niños no trabajan. Acá los niños probablemente no trabajan, pero tampoco van al colegio y la mitad de las personas que hoy en día están delinquiendo, son menores de edad”, dijo Eve.

Luego también solicitó: “Dejemos de maquillar la situación, dejemos de maquillar nuestro accionar. Si somos pésimos como adultos. Este país no se hace cargo de la infancia. Sin ir más lejos, el caso de Ámbar, el caso de Tomás… Y no hay respuestas (…) Pero hoy día nos echan a nosotros toda la porquería encima por un video miserable de un minuto que sacaron de contexto“.

Finalmente, Eve hizo una invitación a conocer la niñez trans. “Sigan tirándonos porquería encima, no me importa. Pero háganse cargo. Vayan a ver a los niños trans cómo tienen que salir adelante. Cómo tienen que luchar para que los respeten. Como para cada paso que dan, les ponen la pata encima. De eso deberían preocuparse“, cerró.