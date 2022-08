Presidente Boric participa en conmemoración del natalicio de Bernardo O’Higgins en Chillán Viejo

Este sábado concluye la gira presidencial por la región de Ñuble del Presidente Gabriel Boric, el cual tiene agendado dos actividades para esta jornada.

Primeramente, el Mandatario sostendrá una entrevista con medios locales, para luego a eso de las 11:00 horas participar en la conmemoración del natalicio de Bernardo O’Higgins.

En esta ceremonia, que incluye una parada militar, el Presidente Boric estará acompañado por la ministra de Defensa Maya Fernández.

El Jefe de Estado aprovechó esta gira presidencial, que de manera inédita realiza en tren, para abordar las críticas contra el Gobierno por la prescindencia política.

“Acá hay una cosa importante que yo he mencionado, y que quiero ratificar: el Gobierno tiene el deber de informar. Y pareciera que hay algunos, particularmente en el sector del Rechazo, que les molesta que el Gobierno informe”, señaló.

“Nosotros no vamos a renunciar al deber de informar. Lo que no podemos hacer, y es la instrucción que tienen todos nuestros colabores y ministros, es utilizar recursos públicos para promover una opción determinada. Eso no es aceptable”, agregó.

El Presidente regresará esta tarde a Santiago para continuar con su agenda local.