Teillier y acusaciones sobre intervencionismo del Gobierno: “Es una maniobra electoral de muy baja categoría de la derecha”

Este fin de semana ha estado marcado por la ofensiva que ha desplegado la oposición de cara al Plebiscito del 4 de septiembre. En medio de los cuestionamientos al Gobierno en torno a un supuesto intervencionismo electoral, este viernes y sábado los partidos de oposición han insistido con requerimientos ante Contraloría.

El objetivo es fiscalizar el rol de las autoridades en la campaña para el plebiscito de salida, lo que Guillermo Teillier (PC) calificó como una “maniobra electoral” para desacreditar a la administración en su conjunto, ya que a juicio del dirigente comunista “es para que muchos incautos piquen”.

Esta fue la evaluación política que el timonel comunista compartió a Radio Nuevo Mundo en una entrevista, espacio en el que también abordó los dictámenes del órgano fiscalizador en lo que respecta la participación de los alcaldes en la mencionada campaña.

“Yo creo que en relación a las acusaciones de la derecha que parece que van en patota a la Contraloría, desgraciadamente están haciendo jugar un papel no digno a la Contraloría, que se ve obligada“, aseguró Teillier.

“Recibe denuncias en esto de ir a instalarse a La Moneda, primera vez en la historia de Chile que ocurre. ¿Y va a haber qué? Va a haber humo, si no hay nada“, advirtió.

“No existe deslealtad del PC con el Gobierno”

Asimismo, el líder del Comité Central tildó estas acciones de “una maniobra electoral de muy baja categoría de la derecha, que acostumbra a hacerlas, de acusar al adversario político o al gobierno, de acusarlo de algo hacer mal y es mentira”.

“Lo que tratan [de hacer] es desacreditar al propio Presidente, a los ministros, con estas acusaciones al vuelo, pero que no llevan a nada. Y que seguramente después del plebiscito van a quedar en nada porque no son nada. Es para que muchos (…) digan ‘ah, no esto aquí es un fraude’. Eso no es así”, afirmó el exdiputado.

Respecto de las acusaciones a la participación de las municipalidades en la campaña, Teillier dijo que “cada vez más se restringe la posibilidad de opinar públicamente de personas que están en cargos públicos. Entonces, si la gente los ha elegido, yo creo que es una discriminación incluso”, añadió.

El dirigente, además, se refirió al rol de su partido en la gestión del Presidente Gabriel Boric, ante lo que transparentó que “estamos cumpliendo lealmente con apoyar al Gobierno”. “No sé si alguien ha visto alguna deslealtad del PC respecto al gobierno. No existe“, destacó.

“Yo veo a mi partido trabajando con ahínco, con fuerza y con los pocos medios que tiene se la está jugando en muchas partes. Y espero que se la juegue más en estas dos semanas que vienen”, concluyó.