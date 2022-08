“Terminó de morir ayer”: Insulza cierra la puerta a coalición única de gobierno tras dichos de Jackson

Tras la polémica que generaron los dichos del ministro Giorgio Jackson sobre la centroizquierda, el senador PS José Miguel Insulza criticó con dureza las palabras del titular de la Segpres y descartó impulsar una coalición única de Gobierno.

Recordemos que Jackson afirmó en una transmisión de Twitch que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió“. Lo anterior, en alusión a las administraciones de la ex Concertación.

Más tarde, el secretario de Estado salió a ofrecer disculpas, tanto en Twitter como ante la prensa. “Me expresé mal. No debí haber dicho ideas políticas en la forma en que las dije. Se los he comunicado desde muy temprano a los jefes de bancada en el oficialismo”, señaló Jackson desde el Congreso.

“Hoy día somos dos coaliciones”

En el día después de la polémica, José Miguel Insulza se refirió a los dichos de Giorgio Jackson y los vinculó al cónclave que sostuvo el Presidente Gabriel Boric con personeros del oficialismo en Cerro Castillo, para acordar una coalición única de gobierno.

“Yo diría que hoy día somos dos coaliciones. Si mañana vamos a ser una, que a mí personalmente me parece deseable que vayamos avanzando hacia allá, se va a dar en la medida en que logremos construir confianza y unidad estratégica”, comentó Insulza en conversación con radio Duna.

El senador, quien también fue ministro en el periodo de la Concertación, afirmó que “efectivamente el ministro Jackson cree lo que cree, cree lo que dice, (…) pide excusas, por cierto, porque como él mismo dice tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir gobernando”.

“Pero esa es su opinión respecto de sus aliados y, bueno, tenemos que aprender a convivir con eso y no seguir hablando, como lo he hecho yo, de una sola coalición, eso estoy convencido de que terminó de morir el día de ayer“, sentenció Insulza.

Insulza: “Ya sabemos lo que piensa cada uno del otro”

Como argumento, el parlamentario indicó que “existe aquello que se llama el affectio societatis. O sea, las sociedades que usted amarra sus expectativas, sus políticas con otras personas, están basadas en no solamente en una necesidad utilitaria de trabajar juntos por los mismos ideales, yo creo que están también basadas en un cierto reconocimiento que el otro comparte algunos ideales y está ahí por buena razón“.

Consultado sobre estas dos caras del oficialismo, José Miguel Insulza apuntó que “creo que el país lo necesita, por cierto, hay una realidad que es una realidad que plasma números importantes, una mayoría en el país, que cree en una necesidad de progreso, de cambiar instituciones, de desarrollarlas”.

“Desgraciadamente unos piensan que los otros están atados a algunos antiguos males que sería necesario dejar de lado. Ellos están dispuestos a trabajar con nosotros y nosotros también estamos dispuestos a trabajar con ellos, pero ya sabemos los que piensa cada uno del otro“, añadió.

Finalmente, Insulza concluyó sobre los dichos de Jackson que “estoy orgulloso de mi trayectoria política y a mí nadie me va a decir a estas alturas que tiene superioridad moral sobre mí“.