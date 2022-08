“Me expresé mal sobre algunas ideas”: Jackson ofrece disculpas tras críticas a gobiernos de centroizquierda

Mediante su cuenta de Twitter y en medio de una fuerte controversia en el mundo político, el ministro Giorgio Jackson se refirió a las declaraciones que realizó en un programa de Twitch, en el que deslizó críticas a los gobiernos de centroizquierda.

“Anoche en una conversación frente a una audiencia que se identifica como ‘apolítica’, y en el contexto de una larga conversación, me expresé mal sobre algunas ideas políticas. Por ello, quiero ofrecer sinceras disculpas a quienes, justificadamente, se sintieron ofendidos”, comenzó diciendo Jackson.

Agregó que “intenté explicar que nuestro gobierno (ambas coaliciones) evidentemente se distancia mucho de la administración anterior en los valores de sociedad que defendemos. Y que los desafíos de nuestros tiempos nos exigen más que antes, lo que supone revisar críticamente lo obrado en el pasado“.

Finalmente, remarcó que “esto sólo es posible con la combinación de distintas experiencias trabajando conjuntamente. Obviamente la política no comienza con nosotros. Y mi compromiso es con la unidad de todas las fuerzas transformadoras, aprendiendo de los errores y aciertos de quienes nos antecedieron”.

Las disculpas desde el Congreso

Más tarde, desde el Congreso Nacional, el ministro Giorgio Jackson profundizó en sus polémicos dichos hacia los gobiernos de centroizquierda. “Me expresé mal. No debí haber dicho ideas políticas en la forma en que las dije. Se los he comunicado desde muy temprano a los jefes de bancada en el oficialismo”, afirmó el titular de la Segpres.

“Asumo que no estuvo bien lo que expresé. Le manifesté mis disculpas a parlamentarios y parlamentarias, y también a sus jefaturas de bancadas“, añadió.

Finalmente, y en línea con la respuesta que entregó el Presidente Gabriel Boric, el ministro Jackson subrayó que “no me siento en ninguna categoría de superioridad moral“.