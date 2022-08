Un duro cruce de declaraciones en redes sociales protagonizaron la periodista Mónica Rincón y el diputado del Partido de la Gente (PDG), Gaspar Rivas, luego que el parlamentario se autodenominara el Nayib “Bukele chileno” en la lucha contra el crimen en el país.

“Estoy dispuesto a ensuciarme las manos en el combate contra la delincuencia de la manera que sea, he aquí el Bukele chileno, el comisario contra las lacras asquerosas que inundan de drogas a nuestros jóvenes, a los cuales la izquierda progresista tiene el desparpajo de defenderles los derechos”, afirmó el legislador desde el Congreso el pasado miércoles.

Tras estas declaraciones de Rivas, Mónica Rincón en medio de la conducción del noticiero central de CNN Chile señaló: “Incluso, aunque sea impopular decirlo, incluso los delincuentes tienen que ser respetados en sus garantías”.

“Más que un sheriff, necesitamos seriedad de los parlamentarios y que trabajen bien, todos, de izquierda a derecha”, agregó la periodista.

Luego de los dichos de la comunicadora, el diputado Rivas recurrió a su cuenta de Twitter para responder a la periodista y expuso: “Con mucho agrado le cedo a @tv_monica la causa por el respeto de las garantías de los delincuentes Yo me quedo con la causa por los derechos de los millones de chilenos honestos hartos de los delincuentes”.

Sin embargo esto no quedó ahí, ya que Rincón respondió al parlamentario del PDG en redes sociales manifestando: “Los derechos de víctimas se respetan mejor en un Estado de Derecho, trabajando con seriedad en buenas leyes (para eso fue elegido) y no auto declarándose sheriff”.

“Para eso tenemos carabineros. Claro que es más populista no respetar los DDHH”, agregó la periodista.

