En la primera edición de País ADN, Aldo Schiappacasse e Isabel Tolosa conversaron con el ingeniero comercial y exministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio y la abogada constitucionalista Grace Schmidt, quienes debatieron acerca de las fakes news difundidas sobre la propuesta de nueva Constitución.

“La propuesta tiene distintas interpretaciones y ahí hay un riego en donde a veces se afirma que toda interpretación distinta a la oficial es fake, y eso está mal, porque cuando todo es fake significa que hay una verdad única y solamente algunos pueden tener sus interpretaciones y eso no puede ser un debate democrático”, partió afirmando el exsecretario de Estado.

“Otra cosa son las mentiras, pero cuando algo es flagrantemente falso es distinto”, agregó Bellolio.

Dicha afirmación fue inmediatamente respondida por Schmidt quien esgrimió: “(Las mentiras) que hemos visto muy seguido en las campañas del Rechazo”. “También las hemos visto en la del Apruebo”, contestó tajante el exministro.

Cargos públicos

En base a lo anterior, la abogada constitucionalista ejemplificó: “Ayer Germán Codina, (alcalde de Puente Alto), sus interpretaciones de diversas normas realmente eran delirantes, por ejemplo, que narcotraficantes van a poder ser candidatos y personas condenadas por delitos de corrupción- Y, para empezar, los delitos de corrupción están expresamente establecidos en el proyecto de Constitución”.

“A parte de la Constitución, nuestro país está integrado por diversos cuerpo legales como, por ejemplo, el Código Penal que prohíbe los cargos de elección popular a personas condenadas por narcotráfico”, añadió.

Migrantes

Asimismo, Grace Schmidt apuntó a lo expresado durante la pasada semana por la alcaldesa Evelyn Matthei quien afirmó que delincuentes migrantes van a poder solicitar refugio en nuestro país y no se le podrá decir que no porque están refugiados, hecho que la abogada declaró como “falso”.

“Lo que señala Matthei es falso -al igual que lo dicho por Germán Codina- porque el estatuto de refugiados se encuentra en tratados internacionales sobre refugio y que establecen las características de una persona refugiada: perseguido en su país de origen y amenaza en la integridad, entre otras, que en la actualidad en el país se encuentran vigentes”, continuó.

De ese modo, Schmidt afirmó: “Toda norma es susceptible a la interpretación y la Constitución vigente también está sujeta a interpretación, pero hay interpretaciones que evidentemente son maliciosas y buscan torcer el sentido de la Constitución”.

En respuesta a todo lo anterior, Jaime Bellolio expuso: “Hay un par de cosas que hay que decir para todo el análisis, por ejemplo, se votó expresamente en contra de que quedaran fuera de la posibilidad de ser candidatos, porque lo dice actualmente es con pena aflictiva, pero se votó en contra de agregar terrorismo y de agregar narcotráfico”.

“La pregunta es que algo, a través de una ley se puede limitar un derecho, no decir cómo se ejerce, sino que limitar un derecho que no está restringido en la Constitución y de ahí viene la interpretación, porque hoy si no se hace esa ley, una persona que está condenada por terrorismo, efectivamente podría ser candidato”, sostuvo el exministro.

A lo anterior, Grace interrumpió y dijo: “Eso no, porque eso está regulado en el Código Penal Jaime, que está vigente y que prohíbe ese caso que señalas”.

“Hoy está limitado y coherente con la Constitución y mañana se podría limitar y no ser coherente con la Constitución, porque no está restringido hasta ese punto”, contrarrestó el exvocero de Gobierno.

Los polémicos stickers

Finalmente, Jaime Bellolio comentó “las marcas a casas” realizadas por el Apruebo, esto, debido a un sticker utilizado en los hogares que optaron por aquella opción de cara al plebiscito.

“Si una persona libremente quiera poner su chapita, y si quiere poner algo en la ventana me parece bien. Pero la lógica que se dice es ir a marcar a quienes votan Apruebo (…) y es una lógica polarizante que es súper equivocada, porque es legítimo votar Apruebo o Rechazo (…) pero esta idea de marcar casas me parece una pésima idea, si las personas voluntariamente quieren es perfecto, sin temor a ser fundado y eso en algunas partes no ocurre”, cerró el exministro.