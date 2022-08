A cuatro días del inicio a la franja televisiva, la mañana de este lunes la Directiva Nacional de la Democracia Cristiana (DC) estrenó su comando oficial por el Apruebo de cara el plebiscito de nueva Constitución del 4 de septiembre.

“Con alegría hoy presentamos nuestro comando de campaña por el Apruebo, dando cumplimiento de lo que acordó la Democracia Cristiana, llamar a nuestro pueblo a aprobar”, señaló el presidente del partido, Felipe Delpin.

Lo anterior, en referencia a la decisión tomada por la Junta Nacional Extraordinaria de la DC el pasado 06 de julio, cuando por 216 votos (por sobre 124 sufragios) se decidió dar apoyo al Apruebo.

En esa línea, el timonel de la DC precisó que la propaganda del colectivo tendrá un carácter ciudadano, recalcando el llamado al diálogo en el país.

“La franja apunta al territorio, a la gente común, del barrio, explicarle y decirle porque la Democracia Cristiana apoya, fundamentalmente por todo lo que significa los derechos sociales, por todo lo que conlleva la dignidad hacia los pueblos originarios”, indicó Delpin.

“(La franja tendrá un) llamado a la unidad de Chile, a decirle a la gente que la DC siempre será un partido, una institución que se la va a jugar por un país unido, que conversa y que dialoga para superar sus diferencias”, agregó el presidente del partido.

El llamado de Claudia Pizarro

En esa línea, la alcaldesa de La Pintana y militante de la DC, Claudia Pizarro, se refirió a los disidentes del partido, quienes decidieron no aceptar la decisión de la Junta Nacional y los invitó a unirse a la campaña del Rechazo.

“Hemos esperado que se cambie esta Constitución durante 42 años, desde que el expresidente Eduardo Frei Montalva se paró en el Caupolicán y dijo que no a la Constitución de 1980. Por esta razón se planificó el asesinato de nuestro presidente Eduardo Frei Montalva, el que no reconozca esto, no merece llamarse demócrata cristiano”, afirmó la jefa comunal.

La franja televisiva de cara al plebiscito de nueva Constitución será transmitida por los canales abiertos del país a partir de este viernes 05 de agosto hasta el 01 de septiembre.