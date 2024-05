“No llega la ambulancia”: El desesperado live de Nicole Luli Moreno minutos después de chocar en Vitacura

Nicole Moreno chocó en Vitacura. Y decidió realizar un live, que resultó en un desesperado registro pidiendo ayuda.

Según lo que contó, saliendo de entrenar, un auto la colisionó fuertemente. “No llega la ambulancia”, relató visiblemente nerviosa.

“No puedo creer que me haya chocado un médico por detrás, que no tenga ética profesional... creo que puede estar con un poco de alcohol. No puedo creer que no llegue Carabineros a hacerle la alcoholemia. ¿Tan coludidos están en este país?”, indicó.

Luego, la maniquí indicó que solo la habían ayudado los funcionarios de Seguridad Ciudadana, que le habían puesto un cuello para inmovilizarla.

“Me duele el cuello, la cervical... ¿Por qué el médico no hace nada? Debería tener ética, ayudar a otra persona... Debería llegar Carabineros”, lanzó.

Nicole Moreno y su desesperación

Así, mientras pasaban los minutos, que según la blonda ya se elevaban a más de cuarenta minutos, su desesperación crecía.

Y estalló en un amargo llanto, mientras solo repetía “tengo que competir, no me quiero lesionar... me duele el cuello, la cabeza”.

Esto mientras llamaba una y otra vez al personal de seguridad, para consultarles cuánto faltaba para que alguien pudiera auxiliarla, y denunciaba persistentemente que el médico que la había chocado no solo no quería ayudarla, sino que además estaba moviendo sus contactos para no hacerse la alcoholemia.

Un angustiante live que Nicole Moreno mantuvo por varios minutos, mientras sus seguidores angustiados intentaban calmarla y le pedían que se quedara quieta, para evitar mayores lesiones.