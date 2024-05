Madre de conscripto fallecido tras reunión con Boric: “El Presidente nos prometió justicia y ayuda, que esto no iba a quedar impune” / Pablo Ovalle Isasmendi

Este lunes, se concretó la reunión entre el Presidente Gabriel Boric y Romy Vargas, la madre de Franco Vargas, el conscripto fallecido en medio de una instrucción militar en Putre.

Durante el encuentro, el mandatario manifestó su compromiso por esclarecer lo ocurrido durante la fatal marcha de la Brigada Huamachuco y prometió que la muerte del joven “no iba a quedar impune”, según lo que más tarde comentó su madre.

En conversación con La Tercera, Vargas relató que la reunión con el jefe de Estado le dio mayor tranquilidad. “Lo que yo he venido solicitando es justicia y que se sepan los nombres de los culpables, y él me aseguró que va a golpear la mesa y va a pedir la verdad y que esto no va a quedar impune”, contó.

Respecto a las acusaciones sobre los apremios tras la muerte del conscripto, Romy Vargas aseguró que el Presidente “está pidiendo explicaciones de toda la bitácora y el Ejército tiene que responder pronto. Por eso yo le pedí que no dejen de lado a los niños que están de testigos, porque presenciaron todo”

“Las explicaciones ya se están solicitando. Por lo menos ya tenemos el listado de quiénes fueron los que participaron, nos comentaron quienes eran, pero eso aún es parte de la investigación, tiene que seguir ahí adelante en los juicios. Pero se nos dio nombres”, reveló la madre de Franco, acotando eso sí que faltaban dos nombres, según los testimonios de los demás conscriptos.

Sobre la identidad de los otros dos involucrados, Romy indicó que aún no pueden revelarla, pero que están al tanto de quienes son.

Por último, la madre del conscripto fallecido remarcó que el Presidente Boric insistió en que los responsables “van a estar todos investigados” y que “se pedirá que nos relaten todo lo que pasó, tal cual”.

“Han estado muy pendiente de nosotros y nos han entregado mucho apoyo, pero por parte del Ejército, nada”, afirmó Romy.