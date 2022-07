Presidente Boric por investigación de Contraloría: “Que las instituciones funcionen”

Este miércoles llegaron hasta el Palacio de La Moneda funcionarios de Contraloría para investigar las denuncias hechas por parlamentarios de oposición por posible intervencionismo en la campaña del plebiscito del próximo 4 de septiembre. Horas más tarde, el Presidente Gabriel Boric arribó también hasta la casa de Gobierno y se refirió al tema.

Sobre la investigación señaló que “la recibimos muy bien, porque Contraloría tiene que hacer su pega, que es fiscalizar, y nosotros tenemos que cumplir con el mandato que nos otorga la ley y Contraloría. Por lo tanto, que las instituciones funcionen y que una fiscalice a otra y que estén ambas disponibles para colaborar, es algo que me parece totalmente deseable”.

“Contraloría va a encontrar en el Gobierno toda nuestra disposición para colaborar. Nosotros tenemos la convicción que lo que hemos hechos al repartir el proyecto de nueva Constitución es informar. Yo he dicho en todas mis intervenciones en prensa que ambas opciones el 4 de septiembre son legítimas y que la gente tiene que decidir, de manera informada, de un estudio razonado del texto y ojalá no sobre mentiras o fake news que se han difundido tanto”, añadió el Mandatario.

En esa línea, complementó sobre el texto propuesto por la Convención: “Lo que haya que corregir: totalmente disponible. Pero no tengo ninguna duda que el espíritu con el que hemos actuado no es en ningún caso intervencionismo, sino de difundir información”.

En cuanto a la posibilidad que este mismo proceso llevado a cabo por el ente fiscalizador empañe la campaña de Gobierno “Vota informado“, Boric precisó que no: “Creo que cuando hay gente o sectores que tratan de evitar que la gente se informe, creo que les dan más ganas de informarse. Por lo tanto, estas circunstancias la aprovecho de la siguiente manera: uno, el Gobierno no puede utilizar recursos públicos, no corresponde que los use, para difundir su preferencia sobre una u otra opción. Pero si tiene el deber de informar. Y no vamos a cesar en el empeño para que todos los chilenos y chilenas voten el 4 de septiembre informados respecto de si aprueban esta nueva Constitución o rechazan”.