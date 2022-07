El contralor Jorge Bermúdez se refirió esta mañana de miércoles a la investigación que los fiscales de Contraloría están llevando a cabo en el ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), a propósito de las denuncias hechas por parlamentarios sobre posibles intervencionismo en la campaña de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Antes que todo, Bermúdez aclaró que es el departamento de Auditorías Especiales de Contraloría quien encabeza las indagatorias: “(El objetivo es) determinar el correcto uso de recursos públicos en este periodo. A partir de esta investigación pueden surgir acciones derivadas, que pueden ser sumarios, denuncias o juicio de cuentas, esas son las herramientas”.

Tras eso, el contralor apuntó a que, junto al mismo ente fiscalizador, “aquí hay otras instituciones que también tienen que ver. Aquí hay un periodo de campaña que se está llevando a cabo, hay comandos, hay partidos políticos, hay recursos públicos en esas campañas que no le corresponden a Contraloría”. Así, las herramientas que tiene Contraloría son “instrumentos no intrusivos”.

“Nosotros a la vez estamos llevando a cabo más de 600 líneas de auditoría que probablemente son cosas que afectan mucho más a los ciudadanos, en materia municipal, de salud, de obras públicas, medio ambiente, etc. No nos pueden pedir que hagamos más de lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos”, sentenció.

Demoras

Otro de los puntos que han surgido por quienes denuncian intervencionismo por parte del Gobierno ha sido la demora en la respuesta de Contraloría: “Es una crítica que es tan manida y tan injusta, porque si revisas los tiempos de la Contraloría sustantivamente, año a año, han ido disminuyendo. Pero aquí hay una cierta ritualidad y eso significa ciertos plazos que hay que respetar”.

Finalmente, Bermúdez llamó a la calma: “Pedir que no haya bilateralidad, que no se escuche al otro y que no se pondere, es no conocer como funcionan estas situaciones. ¿Y lentitud respecto de qué? Hay que llamar a la calma. Nosotros somos funcionarios públicos, hacemos lo que podemos con nuestros recursos, por lo tanto no nos pidan que actuemos intempestivamente”.