Ximena Rincón acusa hackeo de su cuenta tras viralización de polémico tuit

Durante la noche de este viernes, un polémico tuit en la cuenta de la senadora Ximena Rincón causó una fuerte controversia en redes sociales por su contenido.

La parlamentaria ha generado diversas reacciones tras anunciar que respaldará la opción Rechazo en el plebiscito de salida, consulta que definirá el avance de la propuesta de Constitución de la ya disuelta Convención Constitucional.

Por ello, una publicación en su Twitter levantó polvareda en cuanto a forma y fondo. “Tu en tu vida no aprendes a perder sino aprendes a luchar por lo que crees. Por un país mejor. Por la República que te ha permitido lograr lo que has logrado. Y no cesarás en ese esfuerzo. Eso me manda un amigo. A raíz de la declaración del pololo de una… continúa… (sic)“.

Y sigue en otro tuiteo: “Alcaldesa q trabaja… en la Muni y tiene un kiosko en la misma muni y un medio digital en que solo difama al que no está con su polola!!!“.

El tuit a nombre de Ximena Rincón se eliminó, aunque sobraron los pantallazos de los cibernautas, que dieron cuenta de la subida a las 22:07 horas.

Rincón acusa hackeo de su cuenta

Minutos después de la viralización, la propia Ximena Rincón escribió: “Hackearon mi cuenta. Estamos cambiando claves“. Sin embargo, decenas de tuiteros afirmaron no creer en su aclaración y siguieron festinando con la situación.

Hackearon mi cuenta . Estamos cambiando claves … — Ximena Rincón (@ximerincon) July 9, 2022

Tras la entrega de la propuesta constitucional, la senadora Ximena Rincón señaló en conversación con La Prueba de ADN que “he estado siguiendo la discusión, el proceso, he revisado el texto y llego a la convicción de que este no es un buen texto para nuestro país sin perjuicio de compartir muchas cosas que el texto tiene”.

“Me encanta que se consignen los derechos sociales. Pero no me parece que sea ni bueno ni razonable, por un lado, que no sepamos cómo los vamos a financiar. Pero, por otro lado y más grave, que en vez de otorgarle a todos los derechos sociales derecho al recurso de protección, lo eliminemos para todos“, afirmó Rincón sobre el texto constitucional.