Poco antes de que comenzara la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, se difundió una carta firmada por un grupo de 32 convencionales de Vamos por Chile, titulada “Chile merece más”, en la que acusan que el trabajo del órgano redactor fue con un “ánimo completamente refundacional y revanchista, secuestrada por una mayoría circunstancial que abusó permanentemente de su poder”.

Recordando el origen del organismo desde el “Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución” en noviembre de 2019, que apuntaba a “canalizar institucionalmente el desencuentro social” que se vivía en el país a propósito del estallido social, la participación de la oposición fue “con la esperanza de poder escribir una constitución equilibrada”. Así, la circunscripción de su participación, a su juicio, quedó “materializaron en diversos acontecimientos bochornosos y reiterados saltos a las reglas que los suscritos denunciamos constantemente”.

Los convencionales aseguran en la misiva que las propuestas que surgieron desde ellos como grupo no fueron consideradas, producto a “una izquierda atrincherada en su ideología radical profundamente decidida en escribir sola el texto”.

“La Constitución de la Convención, lejos de dar respuesta a las legítimas demandas de la ciudadanía, contiene una serie de graves deficiencias que ponen en riesgo nuestra convivencia democrática, entregándole a las personas incertidumbre e inseguridad”, añadieron a renglón seguido.

Pese a la evidencia internacional, aseguran también que la plurinacionalidad “establece ciudadanos de primera y segunda categoría”.

En cuanto a los derechos sociales, precisaron que debilita a las policías, pone en riesgo la educación subvencionada, y crearon un sistema de salud que aumentará las listas de espera.

“Quienes firmamos esta carta, tenemos la tranquilidad de que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para poder entregarle a nuestro país una buena Constitución y para representar de la mejor manera posible a toda la gente que nos eligió y confió en nosotros para este desafío histórico. Sin embargo, el texto que se presenta hoy representa una Constitución de pasado y no de futuro, una Constitución que no toma los puntos que nos unen, sino que todo aquello que nos divide, separa y enfrenta. Es por esto, que no adherimos a la Constitución de la Convención”, se lee hacia el final.

