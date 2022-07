El miércoles pasado el Senado votó a favor de la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur por 31 votos a favor, un voto en contra y dos abstenciones. El Gobierno expuso los resultados de la medida: un descenso del 40% de los hechos de violencia diarios, una reducción de la quema de camiones en más del 85%; 65% menos en cuanto a los ataques de vehículos; y 57% en el uso de armas de fuego.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el tema en conversación con CHV la mañana de este sábado.

Diferencias con la administración anterior

Al ser consultada por la distinción entre el estado de excepción que regía durante el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera y el de la administración actual, la ministra Vallejo apuntó a “que tenemos un despliegue operativo más inteligente y eficaz, que nos permite no solo disminuir la comisión de delitos en la zona sur, con la protección de ruta estratégica, (además que) los reporte que tenemos hablan que ha funcionado la medida como ha operado; sino que permite no dificultar los diálogos preparatorios para todo lo que tiene que ver con la solución política de fondo”.

Una de las críticas que han aparecido, al menos desde la oposición, es que el decreto como tal no ha sido “acotado”, como se señaló en un principio. Sobre el tema, la ministra Vallejo precisó en que “es una diferencia operativa, porque decreto de estado de excepción es el mismo. Si lo comparamos en esos términos, la herramienta es la misma, pero cómo se aplica y cómo se operativiza es distinto”.

“A nivel operativo, nosotros creemos que es más estratégico: ha sido efectivo respecto al tema del delito, también respecto a que, protegiendo a las rutas, nos permite llegar con servicios donde no se estaba pudiendo llegar por cortes (de ruta), etcétera. Por lo tanto, empezar a implementar el plan buen vivir, que tiene mucho que ver con inversiones, y no agudizar un conflicto socio-político histórico, centenario, producto de la militarización de comunidades”, añadió la secretaria de Estado.

Sobre la distribución de las Fuerzas Armadas, Vallejo acotó que están en coordinación con las policías y que permiten “la protección de rutas, (que) tengan más posibilidad de estar en los lugares donde deban estar: (como en) otras infraestructuras, comunidades y lugares donde se producen hechos de violencia”.

“Por cierto que esto no es la bala de plata. Obviamente queda mucho por hacer. Y lo principal es llegar a quienes están detrás de la organización de estos delitos y destrabar estas bandas. Por eso la fiscal especial en la zona y por eso todo el trabajo que se está haciendo para llegar a aquello. Porque simplemente con tener policías y militares en el territorio al final no vamos a solucionar el problema de fondo, que es perseguir la ruta del dinero, que es lo que está detrás de todo esto, y justamente no lamentar esto en el futuro”, concluyó al ministra.