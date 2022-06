La Democracia Cristiana en el Senado propuso una alternativa para modificar la actual Constitución, en caso que gane el rechazo en el plebiscito de septiembre: la senadora Ximena Rincón, junto a los senadores Iván Flores, Pedro Araya y Matías Walker, impulsaron una reducción de quórums (de dos tercios [2/3] a cuatro séptimos [4/7]). La idea avanzó y el próximo martes será votada en la Cámara Alta.

En conversación con ADN Hoy, el propio Matías Walker, optimista, vaticinó el camino que tomará la iniciativa: “Tengo una apuesta: el principal impulsor de este proyecto, llegado una fecha cercana al plebiscito, va a ser el propio ministro (Secretario General de la Presidencia, Giorgio) Jackson”.

Pero no bastaría con el apoyo el oficialismo ni la falange para que la propuesta llegue a puerto, más todavía si se consideran el 80% del plebiscito pasado que votó por la creación de la Convención Constitucional. Así las cosas, ¿cuál sería el rol de la oposición en el debate? “Un 78% de la ciudadanía nos pronunciamos a favor de una nueva Constitución, pero no a favor de cualquier constitución, como dijo Ricardo Hormazábal, expresidente de la DC: ser progresista no significa aprobar cualquier texto constitucional. Tenemos que aprobar un texto constitucional que logre unir al país y que sea bueno”, dijo Walker.

La estrategia miraría al futuro: “Aprovechando la incertidumbre del resultado del plebiscito, un filósofo del derecho, como John Rawls, hablaría del velo de la ignorancia, en la teoría de la justicia. Ante la incertidumbre de cuál va a ser el resultado futuro, las partes están dispuesta a hacerse concesiones. Y probablemente hoy vamos a tener mayor disposición de la derecha antes del plebiscito del 4 de septiembre que después, si eventualmente gana el rechazo. Por eso me interesa amarrar (…) Aprovechemos la incertidumbre del resultado del plebiscito para amarrar los votos de la derecha y poder avanzar en esta reforma. Recordemos lo que dijo el ministro Jackson: que este Gobierno no podía cumplir su programa con las reglas de la actual Constitución. Bueno, este proyecto es un alivio para el Gobierno, porque nos va a permitir bajar los quórums desde allá y va a hacer mucho más fácil todas las reformas comprometidas con el Gobierno”.

Los números dan, desde la DC: existen 33 votos que sí aprobarían la reforma constitucional, y “veo un consenso bastante transversal” entre las bancadas, dijo Walker.

Pero en ese nivel de discusión, ante el avance de la iniciativa, surgen otras dos interrogantes: primero, la de contenido, sobre qué se podría modificar y garantizar; y segundo, la irritación ciudadana, que llevó a la creación de la Convención Constitucional y que, visto de esta forma, podría desestimar este año de trabajo.

Sobre lo primero, Walker apunta a “contenidos mínimos: por ejemplo, el Estado social y democrático de derecho; abandonar el rol subsidiario del Estado garantizando derechos sociales básicos, como el derecho a la salud, ojalá incluyendo la posibilidad que las personas puedan elegir sus sistema de salud; garantizando el derecho de una pensión digna; protegiendo la propiedad de los ahorros previsionales; estableciendo el derecho a la vivienda, pero también el derecho a ser propietario de una vivienda y heredarla a los hijos (…) Tomar las buenas propuestas que ha hecho la Convención en materia ambiental, en materia de igualdad de género”.

Sobre lo segundo, el senador falangista se sostiene en las encuestas: “Creo que la ciudadanía siente irritación ante el trabajo de los constituyentes, por lo que veo en la opinión pública. Cuando veo el caso de la constitución española, el año ’78, que se aprobó con cerca del 70% de aprobación; la de Colombia [aclaración: la Constitución colombiana no tuvo plebiscito de salida], la de Bolivia, tienden a aprobarse con un margen amplio. Si hay un hecho que va a ser así, lamentablemente, es que vamos a tener un país muy fraccionado el 4 de septiembre. Lamentablemente la convención fracasó en ese intento de hacer una Constitución una casa común. Va a ser la ciudadanía la que finalmente, libremente, va a determinar si le gusta o no esta propuesta. Todos queremos una nueva constitución”.

“No hay que ser ciego, ni sordo, y hay que leer todas las encuestas. Lo explicó el senador Araya, que dijo: ‘Estoy por el apruebo, pero estoy obligado, como legislado, a ponernos en todas las situaciones’. Y acá hay dos situaciones: si gana el apruebo, bueno, esta va a ser uno de los tantos proyectos de reformas constitucionales que hemos presentado desde el año ’90 en adelante para bajar los quórums para avanzar en los cambios sociales que necesita el país. Si gana el rechazo, creo que el más interesado que avance el proyecto va a ser el Gobierno”, cerró el parlamentario.

Estado de excepción constitucional

El miércoles se votó en la Cámara una nueva prórroga para el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había aclarado que si bien en un principio se había tildado de “acotado“, en la práctica no habían diferencias con los convocados por la administración anterior. “Mi tesis”, dijo Walker, “(es que ‘acotado’ fue) para dejar tranquilo al PC y al FA, se dijo que es un estado de emergencia para resguardar las vías esenciales, los caminos, pero en el cuerpo del decreto es tan amplio como todos los demás.

El próximo martes también se votará la propuesta de infraestructura crítica, que permitiría una actuar de las Fuerzas Armadas en resguardo de determinadas infraestructuras, como servicios de salud y telecomunicaciones, sin solicitar permiso al Congreso. “Va a ser mucho más simple y efectivo”, explicó el DC, sin “afectar las libertades individuales”.