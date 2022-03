“Déjate de hacer el ridículo”: así fue la comentada discusión entre Bessy Gallardo y Teresa Marinovic

En el marco de los trabajos en la Convención Constitucional, una situación muy particular se produjo en la subcomisión de Derechos Fundamentales: durante esta jornada se conoció un impasse entre Bessy Gallardo y Teresa Marinovic.

La discusión entre ambas tuvo su origen cuando Gallardo hablaba sobre las desigualdades que existen en los bancos en términos de género, ya que hay lugares que niegan créditos a mujeres.

En ese punto, Marinovic preguntó en qué instituciones financieras ocurrían estos hechos. “Me gustaría saber cuáles son las carreras que están vedadas para las mujeres“, añadió la convencional constituyente de Vamos por Chile.

Y fiel a su estilo, remarcó: “No sé si estamos viviendo en otra parte, usted viene llegando de Afganistán o qué, pero yo no he visto bancos que prohíban créditos ni carreras que estén prohibidas ni nada por el estilo”.

La dura respuesta de Gallardo a Marinovic

Tras la arremetida de Teresa Marinovic, Bessy Gallardo soltó: “¿Si vengo llegando de Afganistán? No, fíjate Teresa, no vengo llegando de Afganistán. No lo conozco. Ahora, claro, entiendo que como tienes un marido que tiene plata, entonces muy probablemente no se te han negado esas cosas”.

Luego, Marinovic le dijo que era un “prejuicio”. Allí, la discusión entre ambas subió de tono.

“Ahora, si quieres exponer la cuenta bancaria de tu marido no tengo ningún problema, flaca, en serio. De verdad, porque a ti te gusta caricaturizarlo todo, entonces caricaturicemos, pero de cara al país (…) todos sabemos que te has casado dos veces con dos tipos con plata, amiga. Déjate de caricaturizar, déjate de hacer el ridículo”, subrayó Bessy Gallardo.

Rápidamente, el registro se viralizó a través de las redes sociales y las dos se convirtieron en el tema más comentado de Twitter.