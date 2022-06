Iván Moreira tras Cuenta Pública: “No le creo absolutamente nada a este Gobierno”

Este miércoles 1 de junio, en el Congreso Nacional se llevó a cabo la primera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, discurso que dejó un sin fin de reacciones en el mundo político, incluyendo a parlamentarios de la oposición, como el senador de la UDI, Iván Moreira.

El legislador fue crítico de las medidas que anunció el Jefe de Estado y dijo: “Tenía muy pocas expectativas, porque yo no le creo absolutamente nada a este Gobierno, como casi un 60% de chilenos que ya están reprobando en 60 días el Gobierno, que en vez de avanzar, retrocedemos”.

“No le creemos porque miente, porque hace muchos discursos encendidos pero en la práctica no cumple y muchas de las cosas que dice que va a hacer no las hace”, agregó.

En esa línea, el gremialista indicó que “este ha sido un discurso político, que incluso habló de proyectos que no son de él, que son del (ex)presidente Piñera y que están en el Congreso”.

Asimismo, el senador Moreira se refirió a un tema ausente en la Cuenta Pública del Presidente Boric, los llamados presos políticos del estallido social.

“Nosotros vamos a pedir que se ponga el indulto en tabla del Senado, porque si eso se hace, vamos a saber los que están a favor de los violentistas y los que estamos a favor de la víctimas”, dijo.