Diputados RN critican al Ejecutivo: “Ni Maquiavelo al escribir sus libros se imaginó que Chile tendría un Gobierno de esta magnitud”

Durante este miércoles, los diputados de Renovación Nacional -RN-, Jorge Durán y Miguel Mellado, criticaron duramente al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, tras el rechazo al proyecto de retiro acotado de los fondos de pensiones, presentado por el Ejecutivo en el Congreso, afirmando que existe “una tremenda fractura” entre la coalición oficialista.

Al respecto, por medio de un punto de prensa, Mellado fue directo y expresó su crítica hacia los secretarios de Estado, afirmando que “los ministros estaban jugando con los chilenos, con la esperanza de los chilenos. El Gobierno de Boric es una mentira, son cínicos los ministros que estuvieron acá”.

Esto, en base a un rumor que inició el diputado Felipe Camaño (DC), que indicaba que el ministro de Hacienda, Mario Marcel habría llamado al jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, para celebrar el rechazo a los proyectos de retiro, hecho que fue desmentido posteriormente por el demócrata cristiano.

“Una tremenda fractura en la colación de Gobierno”

En esa línea, Mellado indicó que “si es que efectivamente es verdad el llamado del ministro Marcel, al jefe de bancada de la Democracia Cristiana, ustedes juzguen, los chilenos, como se comporta el Gobierno del Boric tras bambalinas, al llamar felicitando para rechazar un propio proyecto del Gobierno”.

“Yo lamento esto porque demuestra que hay una tremenda fractura en la colación de Gobierno que va ser muy difícil de juntar”, agregó.

En tanto, el diputado Jorge Durán, tocando la misma tecla, señaló que “estamos en presencia del mayor acto de hipocresía después de la democracia, manipularon al Parlamento, manipularon la esperanza de miles de personas, de mujeres que ansiaban la cobranza de la pensión de alimentos. Espero que no sea tapado, como muchas más de las hipocresías de este Gobierno”.

Asimismo, el parlamentario de RN puntualizó: “Un ministro de Hacienda que un día en la Comisión de Constitución da miles de argumentos en contra de los retiros y al día siguiente, presenta un retiro defectuoso, que no se hacía cargo de la realidad del país y todos nos preguntamos por qué, y claro, presentaron un proyecto malo, de la noche a la mañana y su esperanza era que se rechazara”.

“Ni Maquiavelo se atrevió tanto, ni Maquiavelo al escribir sus libros se imaginó que Chile tendría una Gobierno de esta magnitud, de esta hipocresía, de esta mentira de cómo se juega con las miles de esperanza de los chilenos”, cerró.

La aclaración de Eric Aedo

Cabe señalar que este mismo miércoles, el jefe de la bancada DC, Eric Aedo, desmintió dicho llamado telefónico de parte del ministro Marcel. “No llamó el ministro Marcel al jefe de bancada de la Democracia Cristiana. Yo eso lo quiero aclarar. Esto no se trata del ministro Marcel”.

Sin embargo, el legislador aclaró que “personas de Gobierno sí me expresaron ese alivio de que no se hayan aprobado y por eso quiero corregir, porque ha habido una confusión en la información que entregó Felipe Camaño: No he recibido ‘telefonazo’ del ministro de Hacienda felicitándome. Eso no es así”.