Joaquín Lavín y la nueva Constitución: “No quiero volver a la del 80”

Mientras el trabajo de la Convención Constitucional continúa por estas semanas para escribir la nueva Carta Magna del país, los análisis que se realizan de cara al plebiscito de salida continúan y hoy llegó una nueva opinión.

El ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, conversó con Mesa Central de Canal 13 y comentó lo que se ha realizado hasta el momento por parte de la Convención Constitucional.

“Yo quiero algo que sea estable. La manera de aprovechar esto es con orden, con estabilidad”, partió asegurando Joaquín Lavín en el espacio televisivo sobre la nueva Constitución.

Agregó que se debe construir: “algo que nos una y yo lo que veo, es que en general, lo que se ha hecho es que vamos restando. En la medida que el plebiscito llegue a ser muy peleado es muy malo para Chile“, dijo.

“Yo soy de las personas que votó Apruebo y no me gusta esta falsa disyuntiva o esta trampa ‘o ustedes aprueban esta Constitución que están escribiendo o volvemos a la Constitución del 80’. Yo creo que los dos escenarios, para Chile, son malos“, complementó el ex jefe comunal de Las Condes.

Cerró con que: “no quiero volver a la Constitución del 80, creo que Chile necesita una nueva Constitución, pero la que están escribiendo no es la Constitución que nos va a permitir 40 ó 50 años de un Chile que tire para arriba”, Joaquín Lavín sobre la nueva Constitución.

La mirada de Lavín sobre la derecha

Otro de los temas que analizó fue la de su conglomerado político como oposición al Gobierno del Presidente Gabriel Boric: “desde hace tiempo pienso que la centroderecha tenía que abrazar otras banderas (…) No había que partir de cero, cambiar todo, sino que era que Chile se había transformado en un país de clase media y requería reglas distintas”, dijo.

“En lo social (Chile) requería una modernización muy grande porque los servicios sociales que se estaban entregando a los sectores medios y vulnerables no son los que Chile hoy día merecen y eso requería el cambio constitucional”, complementó Joaquín Lavín.

Insistió en que: “ser de derecha es creer en la libertad, creer en las personas, creer que el Estado lo que tiene que hacer es facilitar la vida de las personas, no obstaculizar ni poner freno a la vida de las personas”, aseguró.

“Pero también hay que tomar banderas que son modernas, que son nuevas como el respeto a los derechos humanos, el ser verde, el feminismo, la inclusión. Esas son banderas que de alguna forma la centroderecha no tomó en su momento y que creo que en el futuro probablemente las va a tomar”, finalizó el ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.