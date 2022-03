La concejala de Ñuñoa, Kena Lorenzini, publicó este jueves una carta en la que renuncia a Revolución Democrática (RD) y explica los motivos. Esto, luego que el partido suspendiera su militancia por acusaciones de abuso y acoso laboral.

“Como ha sido de conocimiento público, en los pasados meses he sido víctima de un linchamiento público del cual ustedes han participado activamente”, comienza el texto.

“Esta campaña tuvo origen en una frase equivocada mía, de tratar jocosamente, en forma inadecuada, de ‘esclava blanca’ a mi asistente, todo ello en un espacio público en el que ella no estaba presente”, sigue.

Lorenzini se refiere a la acusación de una de sus exasesoras (C. E.) -también militante de RD-, que aseguraba que la concejala había dicho, delante de otros concejales, “¿Dónde está mi esclava blanca? Quiero que venga ahora”, refiriéndose a ella. Tras la polémica, C. E. terminó renunciando a su puesto el pasado 21 de marzo.

“Por estas palabras, inadecuadas, me he disculpado oportunamente, en forma pública y privada, lo que no ha impedido que esto se haya convertido, con el correr del tiempo, en el SQP del momento”, añade la psicóloga.

Además, Lorenzini acusa que se “ha tratado de destruir mi trayectoria de más de 35 años de militancia feminista” y apunta a que RD “tiene un problema en su génesis, su enorme dependencia de las redes sociales”.

Por ello, sostiene que “la jauría de un pequeño número de allegados” al partido pidió su destitución. “Lo anterior no puede significar mi ejecución pública, por parte de ustedes, sin siquiera haberme dado la oportunidad de escucharme”.

La concejala de Ñuñoa añade que RD se ha convertido en un “tribunal de la Inquisición” y que las “prácticas seguidas en mi contra no son ni revolucionarias, ni democráticas”, que “representan lo más añejo de la antigua política”.

“Para su obrar se han atrevido, incluso, a usar un seudo lenguaje feminista, para llevar a cabo una política de cancelación de una mujer feminista”.

Lorenzini asegura que “esto no se lo habrían hecho a un militante hombre“, por lo que finaliza señalando que decidió la “renuncia indeclinable a la militancia de este partido político”.