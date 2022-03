Tras los vulgares epítetos con los que la convencional del colectivo Vamos por Chile, Teresa Marinovic, se refirió a sus colegas del órgano redactor y a la misma Convención, y luego que dicha situación fuera enviada a la comisión de Ética del organismo por parte del constituyente Manuel Woldarsky, Marinovic usó su cuenta en Twitter para mostrar su respuesta.

Como primer punto, la licenciada en Filosofía señaló no reconocer “competencia alguna del comité de Ética“. A renglón seguido, invitó “a los compañeros convencionales que presentaron la denuncia, a utilizar su tiempo de mejor manera, y en cuestiones que sean de relevancia para los chilenos”. Finalmente, señaló: “Aun así, quisiera aprovechar la ocasión para hacer presente que el compromiso que asumí con mis electores fue el de decir las cosas ‘por su nombre’… Nunca hice referencia a que lo haría de manera elegante”.

En dicha oportunidad, la deslenguada autoridad tuvo un transversal rechazo: la vicepresidenta adjunta de la actual mesa directiva de la Convención, Bárbara Sepúlveda, señaló: “Me produce mucho conflicto ver que, a pesar de que hemos estado trabajando para generar un buen clima de trabajo en un lugar que es complejo por las diferencias de opinión, que a veces son muy duras, pero no deben traducirse en una descalificación, en improperio, en epítetos de esta categoría”.

Con todo, y desde entonces hasta ahora, no ha sido el único comentario destemplado protagonizado por Marinovic: en 24 de febrero pasado insultó sin medida al coordinador de la comisión de Derechos Fundamentales, César Valenzuela.

Durante la sesión del grupo, Marinovic, sesionando de forma telemática, pidió la palabra. Valenzuela no se percató de la solicitud, a lo que le pidió disculpas, pero fue recriminado por Marinovic: “Ya po, w… Es Broma”.

Luego, pidiendo Marinovic nuevamente la palabra, fue interrumpida por Valenzuela, y entonces que señaló: “Mira w… con…”.

“Convencional Marinovic cuide sus palabras, no soy amigo suyo, y no tengo ningún grado de confianza con usted, las palabras que está utilizando son inaceptables. Si quiere tener más atención, comprenderá que además de estar dirigiendo el debate, tengo que estar mirando el zoom. Por favor que esta sea la última oportunidad que pronuncia situaciones de esa naturaleza y le pido por favor a la secretaria que estos antecedentes lo remita al comité de Ética. No corresponde que usted haga esto“, finalizó el coordinador de la Comisión.