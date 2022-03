Presidente Gabriel Boric explicó por qué no nombró a Lagos y Frei en su discurso en La Moneda

¿Cómo fueron las primeras 80 horas del Presidente Gabriel Boric? Este fue el primer tópico de conversación que se abordó en el programa Las Caras de La Moneda, en el que Don Francisco le consultó al Mandatario sobre la trastienda de la ceremonia del cambio de mando.

Una de ellas fue el discurso que pronunció en el Palacio de La Moneda, horas después de la actividad en el Congreso Nacional. El día antes, se había reunido con sus familiares y amigos más cercanos en Cerro Castillo, tal como dicta la tradición republicana. Sin embargo, en ese momento no tenía escrito el mentado discurso.

“Terminamos y un gran amigo, que es el Nano Stern, tocó unas canciones en el piano. Me fui a la pieza y empecé a escribir lo que iba a decir al día siguiente. Me acosté bastante tarde”, reveló el Presidente Boric en el programa de Canal 13.

¿Qué pasó con Boric, Frei y Lagos?

El Mandatario también respondió una duda de Mario Kreutzberger, respecto de la ausencia de los ex Presidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei en sus palabras desde Palacio.

“Le he dado hartas vueltas. Yo con Ricardo Lagos y Eduardo Frei he hablado mucho, en particular con Ricardo Lagos, aunque Eduardo Frei me recibió en su casa de manera muy amable, y ambos han sido muy generosos”, expresó Boric.

Y agregó que “no fue bajo ningún punto de vista, y se los digo si están viendo, mi ánimo en ningún caso fue ofender. Yo nombré a dos de los últimos cinco presidentes, que fueron Patricio Aylwin y Michelle Bachelet. Antes de eso a (Eduardo) Frei Montalva, a (Salvador) Allende y a Pedro Aguirre Cerda. Si hubiese nombrado a uno más, al final uno tiene que meter a todo el mundo“.

El cambio de mando

Luego, Don Francisco le preguntó al Presidente Gabriel Boric cuáles fueron sus sensaciones al ingresar al Congreso Nacional. “Primero, me pareció bien inaceptable que se haya atrasado la ceremonia porque el rey de España se había atrasado. Pero bueno, son cosas que pasan, uno tiene que respetar los protocolos establecidos”, comentó el Jefe de Gobierno.

También explicó aquella vuelta que realizó detrás del -en ese entonces- Presidente Sebastián Piñera. “Tengo TOC y una de las cosas que pasan cuando tiene TOC controlado, como es mi caso, gracias a haber tenido acceso a tratamientos, se naturalizan ciertos rituales. Cuando era chico, en algún momento decidí que, y no sé si se va a entender, ponerme en la posición en que había nacido“, contó Boric.