Faltan exactamente cinco días para que Gabriel Boric asuma como el nuevo Presidente de Chile hasta el año 2026, motivo por el que Daniel Jadue, ex precandidato presidencial y alcalde de la comuna de Recoleta, se refirió a las especulaciones que giran en torno al rol que él cumplirá en el nuevo Gobierno.

En una entrevista realizada por la Revista Sábado de El Mercurio, Jadue fue enfático en aclarar que él no tendrá ningún cargo en el gabinete, a pesar de que sí respaldará a los que asuman el próximo 11 de marzo.

“No voy a ser parte de este Gobierno. Soy alcalde de Recoleta, acá están mis funciones fundamentales”, señala el jefe comunal, apuntando a que incluso está dispuesto a criticar las decisiones que tome el Ejecutivo de ser necesario. “Si el Gobierno toma medidas en las que no esté muy de acuerdo, lo diré de manera respetuosa“.

En todo caso, Jadue lo ve poco posible y agregó que “el único riesgo que veo es que no se cumpla el programa y que volvamos a defraudar a la ciudadanía y termine siendo un Gobierno más de los que prometió atender los dolores de Chile y no lo pudo hacer. El riesgo es que la gente se vuelva a desilusionar“, concluye Daniel Jadue sobre el gobierno de Gabriel Boric.

La autoridad enfatizó que, si bien tiene un pensamiento político similar al de la nueva Moneda, eso no le hará quedarse al margen. “Si alguien piensa que Daniel Jadue va a dejar de pensar en política porque tiene un gobierno de su color político, es no valorar la política y es no conocer al alcalde de Recoleta”, declaró al medio antes mencionado.