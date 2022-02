Rodrigo Valdés se desmarca de Amarillos por Chile: “Nunca se me consultó si adscribía o no a un nuevo movimiento”

El exministro de Hacienda Rodrigo Valdés apareció como uno de los integrantes del movimiento Amarillos por Chile, liderado por el intelectual Cristián Warnken y que irrumpió hace una semana criticando el “maximalismo” de la Convención Constitucional.

Sin embargo, en una carta a El Mercurio este lunes, el economista se desmarcó de ser parte del conglomerado: “Me gustaría clarificar que yo fui invitado a firmar una carta que llama a un mayor diálogo en la Convención y nunca se me consultó si adscribía o no a un nuevo movimiento”.

“Pienso que el futuro de la política está en fortalecer los partidos, no en la proliferación de colectivos”, agregó Valdés.

El extitular de la cartera de Hacienda en el segundo mandato de Michelle Bachelet había aparecido como “suscriptor” a la propuesta de Amarillos por Chile, junto a los también exministros Alejandro Foxley y Andrés Velasco.

“Apoyaremos el trabajo de la Convención si esta avanza en la dirección democrática señalada, pero ejerceremos el legítimo y necesario derecho a la crítica si la Convención se extravía y nos lleva a un callejón sin salida. No hacerlo sería una irresponsabilidad. Estamos preocupados, encendemos las alarmas y encenderlas no significa ser catastrofistas. Una catástrofe sería llegar a un texto impresentable al final dela discusión o no tener ningún texto que presentar”, señalaron en el manifiesto publicado el pasado viernes.

“Esta es nuestra primera declaración, pero no será la última. Queremos que muchos chilenos que hoy se sienten huérfanos políticamente, sepan que los Amarillos estamos aquí y ahora, en este momento decisivo de nuestra historia”, agregaron. “Somos más, únete a nosotros y quela bandera amarilla flamee en el cielo de Chile en estos meses decisivos que vienen”.