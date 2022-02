El análisis sobre la “democracia defectuosa” en Chile: “Es lamentable que la gente tenga que salir a las calles para ser escuchada”

Paulina Ibarra, directora ejecutiva de Fundación Multitudes, conversó en La Prueba de ADN sobre el estudio internacional que posiciona a Chile como una democracia defectuosa.

Durante esta jornada se publicaron los resultados del Índice de Democracia 2021 establecido por The Economist. Las cifras evidenciaron una caída del país en cinco puestos en relación a las otras naciones. De esta manera, abandonamos el grupo de las ‘democracias plenas’.

Según definición de Ibarra, la democracia plena es “una que cuenta con una participación, transparencia, herramientas anticorrupción, confianza en la autoridad y una serie de otros indicadores que Chile no ha cumplido en el último año“.

Entre las razones que destacan para este resultado, la especialista destacó algunos puntos. “Desde el año 2017, Chile se encuentra estancado en el índice de trasparencia anticorrupción, en el número 77. Eso conlleva a una clara falta de confianza“.

Bajo la misma línea aclaró que la opinión de la gente apunta principalmente a los procesos políticos, no los procesos electorales. “La falta de participación en la toma de decisiones es lo que está jugando en contra”.

En otro de los factores que mencionó la especialista puso como ejemplo que “el 52% de los municipios de Chile están siendo investigados por corrupción. Eso crea una sensación de desigualdad, de no tener el mismo acceso a oportunidades en la justicia”.

La poca confianza en las instituciones

Paulina Ibarra señaló que la participación de la ciudadanía es fundamental y, en un escenario donde este ámbito es defectuoso, se pierde la confianza en las diferentes instituciones.

Se trata de la institucionalidad a nivel general, más allá de las fuerzas de orden o las policías. El problema va más allá, con un pueblo que no se siente escuchado, lo que claramente califica como una democracia defectuosa para Chile, afirmó Ibarra.

“Es lamentable que la gente tenga que salir a las calles para ser escuchada siendo que existen mecanismos formales”, sostuvo la experta, quien apeló al funcionamiento defectuoso de las leyes.

“La ciudadanía dice: ‘Para qué participo, si al final no pasa nada, no me escuchan, no se siguen los procedimientos'”, ejemplificó Ibarra. A pesar de que existen espacios de participación, no son realmente nutritivos, tienen poca efectividad.

Ene este sentido, la especialista aseguró que “la falta de participación no solo radica en que las personas no quieran, sino que, en general, las autoridades no están llevando a cabo las leyes que permiten esos tipos de mecanismos“.

De esta manera, con aquellos antecedentes, Chile figura con un nivel de democracia defectuosa. A pesar de contar con las instituciones, no existe confianza por parte de la población.

Hay cuatro niveles en total, por lo que en caso de no contar con dichas herramientas se podría descender aún más en el listado establecido por The Economist. “Somos una democracia con imperfecciones que vienen de una falta de diálogo“, concluyó Paulina Ibarra.