El constituyente Rodrigo Rojas Vade fue denunciado ante el Comité de Ética de la Convención Constitucional por el engaño acerca de su real estado de salud. La acción fue interpuesta por parte del constituyente Eduardo Cretton (UDI).

Luego de que se reconociera la mentira establecida en torno a un supuesto cáncer que padecía el representante de la Lista del Apruebo, las reacciones fueron variadas en diversos escenarios.

Posterior a estos hechos, Vade no volvió a asistir a las sesiones de la entidad, acción que realizó de manera voluntaria. Dentro de las normas, no existe un artículo específico que refiera a casos como estos, por lo que no hubo sanción directa.

Respecto a las acciones pertinentes dentro de la CC, deberá responder ante los reguladores internos del organismo. La denuncia de Cretton apela a que este hecho no debe quedar impune.

Considerando el escenario actual, el cual le permite seguir recibiendo el sueldo como convencional, se buscará establecer castigos en su contra.

El representante de la UDI sostiene que Rojas infringió dos artículos del reglamento de Ética que fueron aprobados por los propios integrantes del ente redactor.

A raíz de esto, se exigen sanciones económicas en contra del acusado. Eduardo aseguró que incumple con “la integridad, la responsabilidad, la rigurosidad y la lealtad al mandato que le han entregado los pueblos“.

Las sanciones contra el constituyente

En detalle, se incurrió en una falta al artículo 3 del texto. Además, según lo especificado en el apartado ‘h’ del artículo 37, el exrepresentante del distrito 13 se ausentó sin justificación de las sesiones del pleno y/o comisiones.

Bajo este contexto, la denuncia al Comité de Ética de la Convención Constitucional pide sancionar en materia económica a Rodrigo Rojas Vade. La solicitud es aplicar el máximo posible de cada una de las faltas.

Cretton señaló que se debe “condenar al denunciarlo por la infracción de cada norma reglamentaria por separado, respectivamente”. Especificó que “corresponden cada una a un 30% de su dieta, ascendiendo en su conjunto a un 60% en total”.