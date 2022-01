“Test de antígeno prostático”: Iván Moreira protagonizó “chascarro” durante sesión del Senado

Durante esta jornada se desarrolla en el Senado la sesión en torno a la Pensión Garantizada Universal (PGU), aunque en la primera parte se discutió sobre un eventual retorno a las labores telemáticas producto del aumento de contagios de covid-19, así como del aforo permitido en la Sala bajo esas circunstancias.

Lo anterior, ya que ministros y subsecretarios de Estado acuden a este tipo de sesiones, particularmente si se trata de un proyecto de ley que patrocina el mismo Ejecutivo.

En ese contexto, el senador UDI Iván Moreira pidió la palabra para intervenir y protagonizó un curioso chascarro, mientras criticaba la extensa discusión en torno a la presencialidad.

“Quiero pedir formalmente que si este tema de los aforos, el tema presencial o telemático, eso se vea en los comités, no ahora. Llevamos 45 minutos de un proyecto emblemático e importante como este”, sostuvo el parlamentario.

Agregó que “por favor, no rasguemos vestiduras. Aquí hay ciertas normas que ni siquiera los señores senadores y senadoras cumplen. Aquí hay un instructivo que habla que a lo menos cada 15 días tenemos que hacer un antígeno prostático…“.

En ese instante, Iván Moreira se percató del chascarro y toda la Sala del Senado se largó a reír. De hecho, el senador Alejandro Navarro, que suele ser su adversario político en distintas materias, aplaudió de pie.

“Ese es un gran micrófono abierto“, comentó la presidenta del Senado, Ximena Rincón, quien tampoco pudo contener la risa. “Mire, bueno, me traicionó… Pero oye, no rasguemos vestiduras. Pero aquí, de verdad, hay senadoras y senadores que no se hacen el antígeno, el no prostático“, aclaró Moreira.

Y Rincón se sumó a la improvisada rutina. “Todavía no tenemos que hacernos ése las senadoras, sólo para información“, señaló la titular de la Cámara Alta.

Revisa aquí el “chascarro” de Iván Moreira en el Senado: