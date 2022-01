“Se me hizo un nudo en la garganta”: La emotiva publicación de Giorgio Jackson tras ser anunciado como ministro

La historia de Giorgio Jackson y Gabriel Boric se define en el spanglish millennial como bromance. Suena como romance, por supuesto, pero en realidad se trata de una estrecha amistad, casi de hermanos. Por esta razón, muchos seguidores de ambos se emocionaron cuando el Presidente electo presentó a su compañero como futuro ministro Secretario General de la Presidencia, Segpres.

Por ello, el diputado saliente por el distrito 10 compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, para expresar sus sentimientos tras la ceremonia en la que Boric mostró a quienes asumirán como sus ministros y ministras.

En el posteo de Instagram compartió distintas postales: el choque de puños con su amigo, la foto con el gabinete completo, las fotografías junto a su pareja, la convencional constituyente Constanza Schönhaut, y otras que compartió con sus seguidores.

Giorgio Jackson y la presentación del “Presi Electo”

“Hoy fue un día intenso”, comenzó diciendo. “Pensé que ya estaba ‘curtido’ -como dicen- pero no. Cuando abrieron la puerta del Museo de Historia Natural y salió Maya Fernández Allende, anunciada como Ministra de Defensa, se me hizo un nudo en la garganta. Era el siguiente en la fila y ya no había vuelta atrás“.

Jackson continuó con su relato: “No alcancé a procesar la introducción que el Presi Electo hizo sobre mí, pero se abrieron las puertas de nuevo y me tocaba. Mis nuev@s colegas Ministr@s aplaudieron y había que salir”.

“Ritmo cardíaco alto, respiración agitada, y algo de desorientación es lo que recuerdo antes de saludar de puño a @gabrielboric, para luego dirigirme disciplinadamente hacia un papel en el suelo que tendría impreso mi lugar en el próximo Gobierno: SEGPRES”, añadió.

Finalmente, el futuro ministro Giorgio Jackson expresó que “las lágrimas que no alcancé a contener durante los nombramientos o en el discurso pasaron desapercibidas, pero como imaginarán eran de profundo orgullo de lo recorrido y lo por recorrer. Gracias por todos los saludos y parabienes que me han enviado. Y gracias por la oportunidad queridísimo presidente electo y compañero @gabrielboric. Creo que lograste convocar a un gran equipo. Ahora tenemos que estar a la altura”.