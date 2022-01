Dos parlamentarios dieron positivos por covid-19: uno de ellos no tiene ninguna vacuna

Durante la tarde de este lunes se dio a conocer que dos parlamentarios dieron positivo por covid-19 en el Congreso Nacional. Uno de los casos, correspondiente a una diputada, no contaría con su esquema de vacunación completo.

Según el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen, la citada legisladora no tiene ninguna vacuna contra el coronavirus. A esto se suma que los integrantes de su bancada quedaron fuera de funciones, ya que fueron catalogados de contactos estrechos.

Además de los parlamentarios antes mencionados, un grupo de funcionarios de la sede legislativa también deberá realizar el respectivo testeo y aislamiento.

La sesión de este martes

En un punto de prensa, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen, informó que “tenemos dos diputados como casos activos, el primero de ellos ratificado durante el fin de semana”.

También informó que “ya tenemos con cuarentena como contacto estrecho a cuatro personas más y el día de hoy (lunes) hemos sido notificados de una diputada que dio positivo por coronavirus“.

El titular de la Cámara aseguró además que “la diputada que salió positivo no estuvo hoy día acá. Nosotros hoy día podemos determinar quiénes son contactos estrechos y por lo tanto van a hacerse mañana (martes) el examen, ya que cumplirían los cinco días”.

Respecto de su situación como no vacunada, Paulsen remarcó que “la Constitución establece que los parlamentarios tienen el derecho constitucional de estar y no tengo cómo impedirle a un parlamentario que no tenga su dosis completa no poder asistir a la Sala“.

La única determinación que se ha tomado es no realizar votaciones durante la sesión de mañana martes, que se desarrollará de manera normal.

Ninguna de sus identidades ha sido revelada, debido a la ley que protege los derechos y deberes del paciente. Sus nombres se darán a conocer si es que ellos lo hacen de propia voluntad.