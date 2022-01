Senador Latorre y aumento de la delincuencia: “Yo creo que en Chile llevamos muchísimo tiempo haciendo uso político de los temas de seguridad”

En ADN Hoy hablamos con el senador de Revolución Democrática (RD) y parte de Apruebo Dignidad, Juan Ignacio Latorre sobre el futuro gabinete del Presidente electo, Gabriel Boric, a tan solo días de que se cumpla la fecha impuesta por el diputado por Magallanes para definir los nombres de los futuros ministros y ministras.

Al respecto, el legislador sostuvo que los “perfiles de ministros va estar muy relacionado con las tareas centrales de cada cartera”. “Yo no quisiera caer en la dinámica de nombres, porque siempre se queman y falta todavía de aquí al 22 de enero, que fue la fecha que el Presidente electo dijo que tendría el gabinete”, agregó.

En esa línea, el senador especificó que en el caso del Interior, “este está vinculado a la lucha contra la delincuencia y con una reforma a las policías”.

La comentada reforma a Carabineros

Este último punto fue tema central en la campaña presidencial de Gabriel Boric, el cual ya tuvo conversaciones con el Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco.

“De alguna manera, no solo el ministro, los subsecretarios de la carretera de Interior van a estar encima de una reforma que es central, que el gobierno de Piñera no quiso avanzar mucho y que implica hacer la reforma con Carabineros”, afirmó.

Sobre el perfil de un futuro ministro o ministra del Interior, el congresista de RD expuso: “Yo pensaría que tenga esa capacidad de gestión institucional, de diálogo franco, porque no va a ser fácil una reforma a Carabineros. Y al mismo tiempo que tenga una mirada basada en evidencia de la seguridad”.

En tanto, sobre la reforma Carabineros que impulsa el gobierno de Boric, el senador Latorre explicó que “hablamos más bien de una reforma profunda, no maquillaje. Pero esa reforma hay que hacerla con la constitución. En un momento se vio como que nosotros veníamos a barrer con Carabineros y hacer una institución de nuevo y echarlos a todos, nunca pensando en eso”.

Referente a lo anterior, y al ser consultado sobre recurrir a personeros políticos con experiencia en el manejo de la seguridad y la relación con Carabineros, Latorre fue enfático y comentó: “Qué experiencia, haber si usted me dice algún nombre que efectivamente pudo conducir a la institución de Carabineros, que pudo enfrentar eficazmente la delincuencia, me cuesta encontrar de los que han tenido experiencia, de los supuesto panzer”.

“En mi opinión, no va por ahí el asunto, lo que no quiere decir que no haya que echar mano a gente con experiencia en administraciones anteriores”, agregó.

La delincuencia, un tema central del gobierno de Boric

El tema de la delincuencia ha sido un punto central del debate que se arrastra desde la campaña presidencial y que fue definido por Boric como uno de los temas principales a abordar por su gobierno, en la primera entrevista en profundidad que concedió el mandatario electo, al Diario Concepción.

Al respecto, el senador declaró: “Yo creo que en Chile llevamos muchísimo tiempo haciendo uso político de los temas de seguridad, donde hay evidencia de cosas que funcionan y cosas que no funcionan (…) lamentablemente muchas veces se cae esta lógica de populismo penal, de cosa efectistas antes los medios de comunicación, pero que al final es más de los mismo y no soluciona el tema”.

Proyecto de indulto

Aprovechando la instancia, el senador Latorre se refirió al polémico proyecto de indulto a los llamado presos de la revuelta, del cual él fue impulsor y que fue apoyado por Boric y sostuvo: “Es un proyecto más bien anclado en lo que fue dinámica del estallido, en el abuso de la prisión preventiva y en un trabajo que hicimos en conjunto con el grupo iniciativa de los familiares y a las mesas de derechos humanos”.

Y a renglón seguido, complementó que “el proyecto está en la Comisión de Constitución para ser discutido en particular, es decir, que se le puedan presentar indicaciones y se puedan tramitar”.

“Esperamos que pueda salir de la comisión y de la Sala del Senado en enero. Los conversamos con la presidenta del Senado, Ximena Rincón. Hicimos esa solicitud formal”, cerró.