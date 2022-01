Senador Lagos Weber enfrió urgencia de la PGU: “Son muchos los que están esperando que este proyecto se pague cuanto antes, pero tiene que ser responsable”

La Pensión Garantizada Universal (PGU) se aprobó, mas no la forma en la que se financiará. La magnitud del aumento del gasto fiscal condiciona los diálogos a una búsqueda de una fórmula que no signifique un daño significativo a las arcas del Estado, sea en el corto, mediano o largo plazo. Sin embargo, las voluntades están, o al menos así lo señaló el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), que en conversación con ADN Hoy adelantó las ánimos para encontrar una solución.

“Son muchos chilenos y chilenas que están esperando a que este proyecto vea la luz y se pague cuanto antes, pero tiene que ser de manera responsable”, indicó de entrada el congresista, ante las urgencias que los ministros de Gobierno han hecho públicas. Por lo pronto, sus proyecciones son a que “tengamos una discusión sana y legítima respecto a que si la propuesta de gobierno es adecuada. Una cosa es que lo digamos los senadores y otra es que aparezcan cuatro reputados economistas criticándolos. El ministro Cerda es alguien con quien se pueden conversar estos temas, y espero que podamos ponernos de acuerdo. Las dudas están en cómo se financiará esto”.

La viga maestra del proyecto podría afectar la economía nacional y es por lo mismo que el senador Lagos Weber advierte que “no se trata de dejar una situación financiera delicada para los próximos 15 años”, pero tampoco, por ejemplo, se podría financiar con el impuesto a los súper ricos.

“No sé cuánto rendiría el impuesto a los súper ricos, además no son ingresos permanentes. El tema fundamental es ver si hay capacidad para otra clase de exenciones tributarias que incorporar: uno, renta presunta y otras, por ejemplo; dos, una reforma tributaria tal vez un poco más amplia; tres, ver la capacidad de avanzar en el royalty. Hay que pensar ingresos permanentes y en otra magnitud. Los impuestos a los súper ricos, por lo que entiendo, no rinde tanto tampoco”, dijo el senador del Partido por la Democracia.

Sin embargo, vaticina que la próxima administración del Presidente Gabriel Boric va a “tener que enfrentar una reforma tributaria más estructural”: “Ahora, no hay espacio para que aprobemos la PGU para tener esa reforma realizada, pero sirve tal vez en la discusión del senado de las próximas 5 semanas de introducir algo en materia de exenciones que mejore recaudación de eso; y dos, ver la posibilidad de algún otro tributo que nos permita ingresos permanentes para tener financiado esta pensión garantizada universal. Pero para reformas estructurales se requieren reformas tributarias mucho más amplias”, manifestó.

El por qué no se hicieron esas reformas, explicó Lagos Weber, fue “porque el gobierno ni la derecha no fueron capaces de avanzar en temas más estructurales del sistema de pensiones actual. Algunos sacan cuentas alegres del empate en el Senado, pero esa inmovilidad puede ser también contraproducente para lo que viene”.

Rol del PPD

Queda poco de oposición de izquierda. Desde marzo próximo serán el oficialismo y como antecedentes de ese diálogo está la elección del Presidente electo Gabriel Boric y la de la nueva presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros.

¿Estará el PPD en el gobierno del Presidente Boric?, es una de las preguntas que surgen de entrada, a propósito de la unidad de la izquierda como aspiración. “Ganó la coalición Apruebo Dignidad con el Presidente electo Boric, y ahí el PPD no pertenece. Nosotros no somos parte de esa coalición y en consecuencia, lo que correspondería es que el Presidente electo construya gobierno con sus fuerzas políticas. Yo no voy a ser opositor, sino que seremos colaboradores. Nos entenderemos en el Congreso“, aseguró el senador.

Como antecedente estuvo la elección de la nueva presidenta de la Convención Constitucional. Sobre eso, el senador Lagos Weber hizo una evaluación. “A veces hay sectores que son muy enamorados de sus ideas y en cualquier asociación humana, como la política, la familia, los clubes deportivos que pretendan hacer cosas conjuntas, uno requiere apoyo, sumar fuerzas, energías, voluntades. En consecuencia, tienen que encontrarse para caminar juntos; si no ocurre lo de ayer en la Convención, donde esa fragmentación se capitaliza por otros. Fue una lucha por el poder, que es lo más parecido a la política”, cerró.