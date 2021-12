Gabriel Boric tras reunión en La Moneda: “Fue con altura de miras, entre un Presidente en ejercicio y un Presidente electo”

Este lunes se concretó la reunión del Presidente electo, Gabriel Boric, con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en La Moneda.

El mandatario recientemente electo llegó hasta el lugar para sostener su primera reunión oficial con Piñera, en donde además participaron el Ministro de Interior, Rodrigo Delgado, y el ministro de Gobierno, Jaime Bellolio.

Por su parte, Boric asisitó acompañado del diputado Giorgio Jackson y la ex presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

“Me parece relevante destacar el carácter de Estado que tiene (esta reunión) y la continuidad del Estado más allá de las legítimas diferencias políticas que, a veces, como es el caso, pueden ser muy grandes pero el Estado de Chile sigue siendo uno”, expresó Gabriel Boric en las afueras de la sede del presidente de la República de Chile.

“Hablan bien de nuestro país. Es algo que yo valoro y espero que en nuestro Gobierno podamos profundizar”, dijo sobre su reunión con Piñera y, además, destacó en la misma línea su conversación con José Antonio Kast, ex candidato presidencial de Partido Republicano.

“Fue una reunión con altura de miras, entre un Presidente en ejercicio y un Presidente electo. Estamos más conscientes de los tremendos desafíos que vamos a tener que abordar”, amplió sobre la reunión.

Además de conversar sobre materias internacionales, presupuestarias y las consecuencias de la pandemia, el mandatario electo se refirió a los Derechos Humanos. “Tenemos una tremenda preocupación que tenemos porque no se instale en Chile la impunidad en materia de violaciones a los DDHH”, dijo al respecto el Presidente electo que asumirá el próximo 11 de marzo.

El gabinete de Gabriel Boric

En la rueda de prensa, Boric fue consultado respecto a los nombres que lo acompañaran durante sus cuatro años de Gobierno. Al respecto, el Presidente electo aseguró que aún no hay nombre definidos pero que no superarán en plazo del próximo 22 de enero para ser anunciados.

“No tenemos nombres que podamos hacerles públicos. Estamos empezando las conversaciones”, dijo sobre ello.

Eso sí, el Presidente electo aclaró sobre algunos perfiles que sí formaran parte de su gabinete. “Las mujeres van a ser protagonistas de nuestra campaña”, respondió. “Varios de ellos serán independientes”, agregó respecto a sus colores políticos. “Me gustaría contar con gente de regiones”, añadió en relación al origen de los próximos ministros.

De diputado a Presidente de la República

Gabriel Boric además fue consultado por su actual rol como diputado de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena y como esta situación se enfrenta a su nuevo título.

“Lo vamos a discutir ahora (su situación como diputado). Hace muchos años que no había un parlamentario electo que asumiera como Presidente de la República. Don Patricio Aylwin fue senador, en el periodo previo al Golpe Militar, y todos los demás que han asumido, presidentes y presidenta, no eran parlamentarios. Por lo tanto, estamos revisando los protocolos, no es algo definido aún”, respondió.

Alza del dólar

Tal como ha sido una creciente durante todo este año, Gabriel Boric fue consultado por la última alza del dólar (que alcanzó los 850 pesos chilenos), que coincidió con su elección democrática.

“Estamos analizando y revisando, monitoreando todo este tipo de movimientos. A mí me parece que las decisiones democráticas tomadas por el pueblo de Chile no debieran estar sujetas a presiones que van por carriles distintos a los democráticos”, respondió.

Y agregó: “Sin embargo, también las señales son importantes y eso lo tenemos muy claro. Una de las cosas que conversábamos con el presidente Piñera es la labor que realizan las clasificadoras de riesgo y como Chile mantuvo su clasificación pese a todas las dificultades que hemos experimentado en la expansión del gasto fiscal durante este año”.

Revisa aquí el punto de prensa: