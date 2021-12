Camila Vallejo tras votar en la Segunda Vuelta 2021: “Estoy segura que vamos a tener un triunfo”

Cerca de las 14:00 horas de este domingo, la diputada Camila Vallejo se acercó al colegio colegio Diego Portales en La Florida para ejercer su voto en la Segunda Vuelta de las elecciones presidenciales.

“Estoy segura que vamos a tener un triunfo el día de hoy, porque lo hemos dado todo, hemos dejado los pies en la calle, y se han sumado muchos y muchas, con la esperanza intacta, con las ganas de que todas nuestras luchas hayan valido la pena, nuestro país merece un cambio de verdad”, expresó mientras esperaba su turno.

La parlamentaria del distrito n°12 que asistió a la votación junto a su hija, Adela Sarmiento, con quien ingresó al local de votación, añadió: “Nuestro país no está polarizado, creo que la gran mayoría de los chilenos y chilenas, y quienes habitan el territorio nacional, quieren cambios, quiere garantía de cambios, que las cosas no sigan como están, que haya más igualdad, que no hayan más abusos, que no haya una justica para ricos y otra para pobres, o una educación o salud. Que la vivienda sea un derecho en nuestro país”.

“La gran mayoría de nuestro país quiere eso por lo tanto lo de la polarización creo que, simplemente, es una caricatura”, agregó Camila Vallejo en las votaciones de la Segunda Vuelta.

Respecto al proceso que se ha llevado a cabo por el Servicio Electoral (Servel), la diputada dijo: “Hay que cuidar el proceso. Nosotros tenemos una larga trayectoria con la creación de Servel, de una institucionalidad que ha funcionado, que es transparente, que logra realmente dar garantía a todos y todas. Por lo tanto, eso es lo primero, y no se puede poner en duda”.

“Lo segundo, insisto, para que esta jornada se de con tranquilidad y la gente pueda votar, el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y hacer su trabajo”, opinó Camila Vallejo en la Segunda Vuelta de las votaciones.

“Tengo la esperanza y la confianza absoluta de que hoy vamos a triunfar”, finalizó la diputada, quien además, compartió el momento en sus redes sociales.