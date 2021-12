Vocalista de Franz Ferdinand envió un mensaje a los chilenos de cara a la segunda vuelta: “Sé que no vas a votar por el venenoso populista de derecha”

El vocalista de la banda escocesa de rock, Franz Ferdinand, Alex Kapranos, envió un mensaje a los chilenos de cara a la segunda vuelta presidencial de este 19 de diciembre e hizo referencia al candidato la derecha chilena, José Antonio Kast.

Por medio de una publicación en su cuenta de Twitter, el cantante expresó: “Pienso en todos mis amigos en #Chile que van a votar mañana. Sé que no vas a votar por el venenoso populista de derecha. Pero hable con amigos y familiares. No querrás seguir el mismo camino que Estados Unidos, Reino Unido, Brasil o Hungría. Mereces más”.

Pero el vocalista de Franz Ferdinand, no ha sido el único artistas internacional que se ha referido a la elecciones presidenciales, en especial a ña segunda vuelta que vive Chile este domingo 19 de dciembre, ya que personajes como el cantante Joan Manuel Serrat, los actores Viggo Mortensen, Danny Glover y el chileno Pedro Pascal se manifestaron al respecto y todos los antes mencionados llamaron a votar por el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

I’m thinking of all of my friends in #Chile who are going to vote tomorrow.

I know you’re not going to vote for the poisonous right wing populist.

But have a word with friends and family.

You don’t want to go the same way as USA, UK, Brazil or Hungary.

You deserve better.

— Alex Kapranos (@alkapranos) December 18, 2021