Joan Manuel Serrat: “Si yo fuese chileno, me levantaría temprano e iría a votar feliz por Gabriel Boric”

Este jueves por la noche, las campañas presidenciales llegaron a su fin con emotivos discursos por parte de José Antonio Kast y Gabriel Boric, y precisamente el candidato de Apruebo Dignidad recibió durante la jornada el apoyo de Joan Manuel Serrat.

El cantautor catalán partió saludando al pueblo chileno: “queridas amigas y amigos de Chile, soy Joan Manuel Serrat y desde Barcelona quiero hacerles llegar a todos ustedes mi más cariñoso y fraternal saludo“, esgrimió.

Luego, dejó en claro su apoyo para el candidato de Apruebo Dignidad: “quiero estimularles para que el próximo domingo 19 salgan todos a votar. Si yo pudiera, si me dejaran, si yo fuese chileno, el día 19 me levantaría temprano y me iría a votar feliz por Gabriel Boric“, dijo.

“Piensen que el futuro está en juego y en sus manos, que viva Chile”, cerró el connotado artista español.

“Si fuera chileno, me levantaría temprano e iría a votar” dice Serrat, apoyando a ⁦@gabrielboric⁩ 👇🏽 pic.twitter.com/bfQGSNkKym — Patricia Politzer (@patriciapolitz) December 16, 2021

¿Qué fecha estará Joan Manuel Serrat en Chile 2022?

El cantante español, Joan Manuel Serrat, se presentará en Santiago de Chile el próximo 12 de noviembre de 2022. Luego de dos semanas de anunciar la despedida de los escenarios, el también autor confirmó que vendría a nuestro país para cantar una última vez frente a su público chileno.

¿Dónde será el concierto?

El vicio de Cantar 1965-2022 presentará un recorrido por la vida artística de Joan Manuel Serrat. Comenzará en abril y pasará por Santiago en noviembre del 2022. La fecha escogida es a mediados de noviembre, y el recinto escogido para el concierto será el Movistar Arena, lugar donde se ha presentado últimamente en el país.