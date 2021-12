Expresidente Ricardo Lagos criticó duramente propuestas de Kast: “Da cuenta de alguien que no sabe en el mundo que está viviendo”

Con una “profunda desconexión”. Así fue como el expresidente Ricardo Lagos Escobar definió al abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, en una entrevista con el diario español El País.

Ante la posibilidad de que las propuestas de Kast puedan ser “antidemocráticas“, según precisó la entrevistadora, el otrora mandatario respondió que “los planteamientos que hacen suenan así. Cuando ha dicho cosas tremendas como que Chile se salga de Naciones Unidas, da cuenta de alguien que no sabe en el mundo que está viviendo, cada vez más globalizado”.

A juicio de Lagos, es el momento de la búsqueda del centro. “Las posiciones ultristas del que se iba de Naciones Unidas (Kast), que suprimía el Ministerio de la Mujer, se acabaron. Y por el otro lado, (del frente de Boric), se dan cuenta que los números tienen que cerrar bien y saber exactamente lo que se tiene que prometer y ser un poquito más cuidadoso”, señaló.

Otro de los temas que el expresidente abordó fue el apoyo que él le entregó al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, pese a haber sido “blanco de permanentes críticas por parte del Frente Amplio, lo han catalogado de ‘neoliberal'”. “No saben los términos. Estoy profundamente orgulloso de lo que he hecho, personalmente. Pero a ellos no los critico. Es una nueva generación que cree que el mundo nace con ellos. Y está bien, es propio de la juventud. Me doy cuenta, sin embargo, de las necesidades del Chile de hoy, que son retomar la senda del progreso y del realismo”, manifestó.

Chile pre y post octubre

Otro de los temas que profundizó el expresidente Ricardo Lagos fue la irrupción de José Antonio Kast en el mapa electoral, más aún considerando los hechos ocurridos en el país en octubre de 2019: “a partir de octubre de 2019, se pensó que se podía seguir en la calle gritando para ser escuchados y con elementos claramente disruptivos, como fue aprobar leyes anticonstitucionales o la sensación de desorden en la calle, con aumento de la violencia y criminalidad. Las cifras que hay desde el punto de vista delincuencial en Chile son malas, han ido empeorando, y para qué decir la situación que tenemos en la Araucanía, donde el desgobierno es absoluto“, contextualizó el exmandatario.

Luego, hizo el nexo con la actual opción de la derecha: “¿qué es lo que encarna Kast? El decir: ‘Yo impongo la autoridad como sea. ¿A balazos? A balazos, sí señor, no me va a temblar la mano’. Y yo creo que no: que la autoridad se impone por definiciones políticas, no a balazos. Pero quienes le han hecho la campaña a Kast son las posiciones radicalizadas de la extrema izquierda. Y la ciudadanía, ¿Qué hizo en la última elección? Votó por Kast. ‘Quiero alguien que le ponga orden’. No deja de ser notable que termine siendo un boomerang estas posiciones tan revolucionarias y fundamentales, que han empujado a la ciudadanía a decir: ‘No, quiero que haya orden y respeto por la legalidad'”, precisó.

Sobre los desafíos a futuro, Lagos prefirió evitar el catastrofismo: “quiero creer que Chile tiene muy buenas posibilidades de retomar un rumbo de crecimiento y, junto con ello, de distribución de esa riqueza. Pasada esta elección, deberíamos hacer un esfuerzo en llegar a puntos de encuentro entre todos los chilenos. Es como se construyen los países. Con odio no se avanza mucho”, concluyó.