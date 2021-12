“Insiste en la mentira”: Gabriel Boric y José Antonio Kast protagonizan nuevo round por presunta acusación de acoso sexual

Continúa el round entre los candidatos presidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast, a raíz de la presunta denuncia por acoso sexual en contra del abanderado de Apruebo Dignidad. En medio de la polémica que se produjo en el debate de la Archi, el diputado por Magallanes no descartó presentar acciones legales contra su rival electoral.

Durante una actividad en San Joaquín, Boric señaló finalmente que analizarán y evaluarán dicha querella “después de la elección. Ahora estamos preocupados de ganar la elección. Es lamentable que base su campaña en mentiras“.

El primer round

La determinación del candidato del Frente Amplio fue duramente criticada por Kast. A través de su cuenta de Twitter, el representante del Frente Social Cristiano sostuvo que el anuncio de la querella en el debate de la Archi fue para “desviar la atención”.

“Si es mentira, que se querelle y que diga toda la verdad. Si es verdad, que confiese y pida perdón“, alegó el líder del Partido Republicano.

Además, Kast le advirtió a Boric sobre esta acusación de acoso que “si se querella, pediremos que se cite a declarar a Gonzalo Winter, a Emilia Schneider, a Alondra Arellano y a todas las estructuras internas de Convergencia Social para que dejen de ocultar la verdad sobre este caso y revelen las presiones que existen”.

Si se querella, pediremos que se cite a declarar a Gonzalo Winter, a Emilia Schneider, a Alondra Arellano y a todas las estructuras internas de Convergencia Social para que dejen de ocultar la verdad sobre este caso y revelen las presiones que existen. — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 11, 2021

Cabe señalar que la propia Emilia Schneider, a través de un hilo en su cuenta de Twitter, desmintió la acusación en contra de Gabriel Boric por acoso sexual, que data de 2012 y que reflotó un sitio web.

“Lo primero es el tuit mío que circula: absolutamente sacado de contexto y pegado en otras respuestas para hacer calzar el diálogo con lo que buscaban instalar desde la derecha (…) Quiero ser enfática: no existe hoy ninguna denuncia contra Gabriel, no es un acosador y ha sido muy responsable”, afirmó.

El segundo round

Más tarde, también en Twitter, Gabriel Boric increpó a José Antonio Cast y señaló que “un día se disculpa, al día siguiente insiste en la mentira: yo no he acosado, no tengo denuncia por acoso, ni tengo nada que ocultar”.

“Que él siga haciendo la campaña más sucia desde el Sí a Pinochet en 1988 (que también apoyó). No caigamos en su juego“, subrayó el diputado.