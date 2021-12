José Antonio Kast: “El Frente Amplio y el Partido Comunista no respetan a nadie. No resisten que alguien les diga las cosas en la cara”

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, habló durante esta noche con Meganoticias respecto a diversos temas de cara al balotaje por la presidencia de Chile ante Gabriel Boric.

Entre las primeras temáticas que abordó el aspirante a La Moneda, fue sobre la violencia que se han visto en los actos de campaña.

“Yo he sido víctima de la violencia política hace ya varios años, también por adherentes del Partido Comunista, ya que no quieren que alguien vaya y terminan ocupando la violencia. Yo nunca he interrumpido un acto de Gabriel Boric y ellos lo hacen constantemente. El Frente Amplio y el Partido Comunista no respetan a nadie, no resisten que alguien les diga las cosas en la cara“.

¿Apoyo de Sebastián Sichel? “Yo conversé con él el mismo día de las elecciones y concordamos que íbamos a conversar. A mi me habría gustado que me diera el apoyo de inmediato, tal como lo hice yo hace cuatro años con Sebastián Piñera. Él lo enfrentó de una manera distinta. Me felicitó por el triunfo, se tomó unos días de descanso, pero antes de ello, se sumó su equipo a trabajar con nosotros”.

Consultado sobre sus aseveraciones respecto a los operadores políticos, el candidato fue enfático en señalar que “yo sacaría 30 mil operadores políticos, apitutados, parientes. Queremos hacer el estado más eficiente posible“.

¿Pensión básica solidaria? “Nosotros planteamos una pensión básica solidaria que se añada al ahorro de las personas. He aprendido a hacerle caso a los asesores que son de muy buen nivel. A diferencia de Gabriel Boric, quien su asesora le dice que no está de acuerdo con el cuarto retiro y él hace algo totalmente distinto”.

En esa línea, agregó: “Hemos visto abordar ciertos temas, como que adultos mayores sigan pagando contribuciones con la casa propia y eso no corresponde. Estamos estudiando una rebaja del IVA que vaya a cada persona. Muchas personas de clase media y baja y queremos ir apuntando bajando gradualmente el impuesto al combustible. Nosotros también queremos apuntar a una baja progresiva en la carga tributaria de las empresas”.

¿Cuánto proyecta que crezca Chile en los próximos cuatro años? “Es muy difícil la proyección del crecimiento porque depende de muchas variables, pero nosotros queremos darle certezas a los accionistas. Queremos mejor y elevar los tratados de libre comercio”.

¿Repondría el IFE Universal? “Depende de cuáles sean las condiciones. El IFE se debería haber establecido al comienzo de la pandemia, no después. Hoy se requiere trabajo y por ende el IFE Laboral.

¿Por qué usted cree que pasó a segunda vuelta? “Después del primer debate, nosotros vimos que teníamos una posibilidad real de ganar la primera vuelta. A veces me invitan a los programas y solo me preguntan cosas que le interesan a cierta elite. La gente dijo que este señor no era la caricatura que hace. Lo hicimos a través de una fortaleza enorme en las redes sociales y lo complementamos con un debate que se potenció con una mirada distinta”.

¿Por qué cree que Boric le ganó en las grandes urbes? “El tiene una ventaja que en la elección municipal sacaron una ventaja importante sobre la centro derecha. Por ejemplo yo voy a la comuna de Lo Espejo, a visitar familias con problemas de salud, llega la concejala y provoca la violencia. Esas cosas no ocurren en la mayoría de Chile”.

¿Qué le entregaría a las nuevas generaciones? “Les vamos a entregar un país con áreas verdes, que se pueda aspirar a la casa propia, que hoy es casi imposible. Las urgencias sociales parten desde donde uno crece, desde donde uno se desarrolla. Queremos que todos tengan dignidad”.