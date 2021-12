“Nos equivocamos”: José Antonio Kast confirmó que no cerrará el Ministerio de la Mujer

Durante esta jornada, el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, realizó una actividad en el Cerro San Cristóbal dedicada a las mujeres de su comando, en respuesta a las críticas por su programa de gobierno.

El expresidente del Partido Republicano aseguró que no eliminará el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género si gana la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre. Además, pidió perdón por esta controversia y afirmó que “no estaba bien explicado”.

El mea culpa de Kast

“Cuando uno comete un error tiene que reconocerlo y lo que nosotros planteamos en nuestro programa de gobierno no estaba bien formulado, no estaba bien explicado y se prestó para muchas dudas y muchos cuestionamientos, y claramente no vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer”, sostuvo Kast en la actividad.

Además expresó que “quiero confesar que nos equivocamos en cómo lo planteamos, en cómo lo escribimos y en no haber corregido el rumbo a tiempo. Y cuando uno comete un error tiene que disculparse y yo le pido perdón a cada una de las mujeres a las cuales pude haber afectado”.

En esa línea, José Antonio Kast subrayó que “lo único que buscábamos era tener más recursos, mayores posibilidades para poder colaborar y ayudar a cada mujer que se haya sentido vulnerada en sus derechos y que no hayan sido tratadas justamente. Lo hicimos mal, pedimos perdón, lo rectificamos y claramente vamos mantener y potenciar el Ministerio de la Mujer”.

En la actividad participaron la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y la senadora RN Marcela Sabat, quienes previamente expresaron su apoyo al candidato presidencial de derecha.

Kast anunció además reformas para impulsar el empleo femenino, recursos para detectar y tratar el cáncer de mama con nuevas tecnologías, reformas para las pensiones alimenticias y también puso énfasis en otro polémico punto de su programa inicial: que el acceso a los beneficios y subsidios no dependa del estado civil de la mujer.