Vocera de Kast y propuesta sobre el Ministerio de la Mujer: “Se quiso instalar como que él era un misógino”

Macarena Santelices, vocera de la campaña presidencial de José Antonio Kast, se refirió la mañana de este jueves a varios temas que han rodeado al candidato del Frente Social Cristiano a La Moneda, como la propuesta que eliminaría el Ministerio de la Mujer, uniéndolo al de Desarrollo Social y Familia, asegurando que “se quiso instalar como que él era un misógino“.

En conversación con radio Concierto, Santelices indicó que “José Antonio siempre ha dicho que no puede ser que haya un ministerio que de los 7000 mil millones que recibe, el 73% se gasté en honorarios y sueldos. Y hay mujeres violentadas que no tienen soluciones. Siempre ha dicho José Antonio que hay que optimizar el Estado, no más operadores políticos. Se tergiversó la situación y se quiso instalar como que él era un misógino, tal como se le tilda de nazi, de fascista”.



En ese sentido, apuntó que el candidato José Antonio Kast ha vivido “situaciones absolutamente falta de respeto, poco profunda. Nos parece de una violencia extrema el querer estigmatizar a una persona que lo único que quiere es el bien de Chile“.

En tanto, al ser consultada sobre el programa del candidato, Santelices señaló que “fue escrito hace un año y puede haber tenido errores en la forma, pero jamás en el fondo. José Antonio Kast es un demócrata por excelencia, quiere la paz social“.

Además negó que José Antonio Kast quiera derogar la ley de aborto en tres causales, puntualizando que “él puede tener valores, pero jamás va a estar en contra de una ley que ya fue promulgada. Él va a ser un respetuoso de la democracia. No va a estar en el programa (la derogación del aborto en 3 causales)”.