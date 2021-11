Denisse Malebrán y candidatura de Kast para la segunda vuelta presidencial: “Para mí es retroceso. Es pensar en un Chile más gris”.

En medio de una entrevista con Ciudadano ADN, la reconocida cantante nacional y vocalista de Saiko, Denisse Malebrán se refirió a la contingencia nacional y habló sobre la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre y la polémica realización del Lollapalooza Chile 2022.

Denisse Malebrán se refirió a la reunión llevada a cabo el pasado domingo el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con diversos artistas de la escena cultural chilena, los cuales le entregaron su apoyo al diputado por Magallanes de cara a la segunda vuelta. “Me parece que los artistas, igual que cualquier otro lugar que uno ocupa en la sociedad, tiene derecho a expresarlo, a opinar. Las personas estamos en total libertad de decirlo y no decirlo. Es el mismo respeto”.

“Siempre los artistas hemos estado comprometidos con lo que pasa en el país. Porque somos personas que nos relacionamos de manera transversal. Viajamos por todo Chile. Tenemos contacto con todo tipo de personas. Por lo que mantenerse al margen es un poco difícil”, agregó.

Con mirada a la segunda vuelta presidencial

Respecto a cómo Denisse Malebrán ve el escenario de cara a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo este 19 de diciembre, la cantante sostuvo que: “creo que la mayoría de las personas queremos lo mismo. Queremos vivir tranquilamente. Queremos que al país le vaya bien, porque si al país le va bien, nos va bien a todos. Creo que a veces los medios de comunicación se centran en pequeños espacios donde se infunde miedo. Como divisiones odiosas. Yo creo que la mayoría de la gente no es así. No toda la gente milita. No toda la gente se siente siempre ligada a un sector político”.

La vocalista de Saiko fue tajante y declaró: “yo por supuesto que apoyo a Gabirel Boric. Porque para mí la política es diálogo. Es la capacidad de llegar a acuerdos. Y él ha estado a la altura. Para mi fue esencial cuando él se sentó en la mesa para esa firma con distintas posturas políticas. Yo lo respeto muchísimo. Me parece un político de lo más destacado de su generación. Yo lo admiro mucho”.

Respecto a la candidatura del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, Malebrán explicó que “como mujer y como mamá de puras mujeres, no podría apoyar una candidatura de alguien que piensa y lo ha expresado en su programa, el poder reprimir, restringir derechos esenciales que nos hemos ganado las mujeres en los últimos años: la anticoncepción, el abotro en tres causales. Creo que los fanatismo religiosos son peligrosos”.

“Con mucho respeto lo digo, porque no estoy juzgando a quien vota por la otra candidatura. Estoy pensando hacia un futuro. Y me parece extraño que en el 2021-2022, haya alguien que represente lo apuesto. Para mí es retroceso. Es pensar en un Chile más gris”, expresó.

“Yo no me siento para nada convocada con una candidatura que busca perseguir a alguien que piense distinto. Es un oscurantismo. Me choca la gente que está pendiente de prohibirle al resto de hacer cosas. Lo encuentro medio sectario”, añadió la cantante.

Cambio del Lollapalooza 2022: “Me molestó. Me dolió”

Aprovechando la instancia, la artista nacional se refirió a la polémica que se instaló alrededor de la realización del Lollapalooza Chile 2022. Festival que se despidió de manera oficial del Parque O’Higgins tras 9 ediciones, luego que la Municipalidad de Santiago se opusiera a llevar a cabo en ese lugar, debido a acusaciones de daños al pulmón verde.

“Son posturas difíciles de juzgar. Si uno se pone en el lugar del otro. Me imagino que a los vecinos del Estadio Nacional les debe pasar también, les debe molestar el ruido, la invasión los autos, etc”, detalló Malebrán, quien agregó que “lo que a mi me costó entender y que con mucho respeto lo digo, es que una decisión estuviera tan politizada por parte de una concejala. Porque aquí se usó para pegarle a la alcaldesa. Porque hay mucho anticomunismo en este país”.

“La verdad quien se opone a esto era una concejala. Me molestó. Me dolió. Nunca es bueno un político que no está dispuesto a conversar y aquí hubo intransigencia. Y eso fue duro para los artistas. Porque es como darse cuenta que no se entiende nuestro oficio”, agregó.

“Un evento de esta magnitud da mucho trabajo. Aparte la inyección que produce en ese espacio, en la comuna, en lo inmediato, es enorme. El que también uno se desplace a la comuna de Santiago, porque también uno lee esos comentarios medios clasistas, donde dicen que lo hagan en otro lugar, donde va la gente que paga estas entradas. Y eso es un desconocimiento total, porque el público que va al Lollapalooza, no es gente de una clase social, es gente que le gusta la música y esa gente vive en todo Chile y todas las comunas”, detalló Malebrán.

“Un montaje de esta magnitud reuqiere de mucho tiempo. Ya esta atrasado. Como para tener que montalo y esperar que esto se aplace un tiempo más. No es tan fácil. La gente lo observa desde afuera como un cumpleaños. Hay que ser un poco más generoso”, finalizó la artista.