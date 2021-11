Marcelo Mena: “Si gana Kast, la exministra Schmidt va a ser Greta Thunberg en comparación con lo que nos depara”

En Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con el exministro del Medio Ambiente Marcelo Mena, sobre el proyecto Dominga, la renuncia de Carolina Schmidt a la cartera del Gobierno y el panorama que se prevé en esta materia de cara a la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre.

El director de Acción Clima de la Universidad Católica de Valparaíso y Fundación MERI explicó que “lo que se está viendo hoy en la Corte Suprema tiene que ver con el rechazo que me tocó impulsar en el comité de ministros”.

“Lo que no mucha gente reparó con el cambio de gobierno, fue que el gobierno entrante de Sebastián Piñera dejó de defender el actuar del Servicio de Evaluación Ambiental y el comité de ministros tácitamente mostrando su apoyo a Dominga”, agregó Mena.

Además, según lo explicado por Mena, a esto se suma que “hemos sabido lo de los Pandora Papers, hemos sabido lo de la aprobación del proyecto en agosto de este año”. Por lo que “de ratificarse el rechazó que nosotros hicimos, significa que el proyecto desaparece y esperemos que eso sea lo que ocurre por el clima que hay”.

Un rechazo fundamental para la sustentabilidad de la zona

En base a lo anterior, Mena afirmó que espera que “la Corte Suprema enmiende lo que está ocurriendo y ratifique nuestro rechazo del año 2017, porque es fundamental para la sustentabilidad de la zona”.

“El proyecto nunca ha sido aprobado en este proceso de la Corte Suprema, porque fue rechazado en una instancia regional, en una instancia del comité de ministros, y por tanto no puede revertirse hacia alguna aprobación en ninguna circunstancia porque no tiene facultades para eso. Pero de ratificarse nuestro rechazo queda rechazado y por tanto deberá ingresar nuevamente para ser evaluado”, detalló el director de Acción Clima.

Además, Mena afirmó que “si se llega a ingresar un proyecto de esta naturaleza, se espera que enmienden los problemas estructurales que no han sido capaz de enmendar en los casi 8 años de trámite que ha tenido el proyecto”.

En esta misma línea, el exministro especificó que este lunes 29 de noviembre es una fecha clave para el Proyecto Dominga, ya que se fijó tal día para iniciar los alegatos del proyecto.

Es por lo anterior, que Mena aprovechó la instancia y agradeció a Océana, a Alianza de Humboldt, a Ezio Costa, a la gente de Chao Pesca’o “que han defendido a las comunidades cuando el gobierno implícitamente los deja de lado al no seguir defendiendo el actuar del comité de ministros que yo presidí”.

La renuncia de la ex ministra Schmidt

Además, Marcelo Mena se refirió a la renuncia de la ahora exministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt por “temas personales”, pero sostuvo que “no entraría en detalles”. Sin embargo y tras la renuncia, el experto en medio ambiente, afirmó que tras la salida de Schmidt quedan dos cosas pendientes en materia medioambiental del Gobierno de Sebastián Piñera.

“El presidente Piñera para sacarse un poco los pillos con la acusación constitucional, dice que va hacer una área protegida marina. Bueno que esa área de protección se concrete, hay una aprobación del consejo de ministros, que se hizo el año 2018. Uno de los últimos actos que hicimos, no alcanzamos a acordar un trazado. Queda pendiente que ser firmado el decreto que ya existe pero debe ser firmado por el presidente Piñera con el trazado final y espero que eso ocurra”, precisó el ex secretario de Estado.

Sumado a esto, Mena explicó que la segunda deuda pendiente de la administración del Presidente Piñera tiene que ver con la ley de Cambio Climático, la que en palabras de el director de Fundación Meri, “es fundamental ante la amenaza clara de un Presidente de la República que está contra la agenda ambiental, contra la ONU, contra muchas cosas”.

Con la mira puesta en el próximo Presidente de Chile

Marcelo Mena, se refirió al escenario político actual y a los candidatos presidenciales que se enfrentarán en la segunda vuelta de este 19 de diciembre y afirmó que “en respecto al medio ambiente no da lo mismo una presidencia de José Antonio Kast o Gabriel Boric”.

“Si gana Kast, la ministra Schmidt va a ser Greta Thunberg en comparación con lo que nos depara”, ironizó Mena.

Además, el ex ministro manifestó que “hay una diferencia diametral” entre los candidatos. “Por mucho que hoy día Kast diga que cree en el cambio climático y probablemente cambie su programa. Su primera acción natural es condicionar la acción climática frente a una correlación simple que no se ha comprobado. Con respecto al tema ambiental no se ve una cosa más allá de lo genérico”.

En cuanto a el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, Mena explicó que “nosotros con la centro izquierda veníamos trabajando ejes programáticos y hay muchos parecidos como la construcción verde, la electromovilidad, profundización de la autogeneración eléctrica y las transición justas y las zonas de sacrificios, entre muchas otras”.