“Un campeón y hombre de paz”: José Piñera celebró la ventaja de Kast en las elecciones presidenciales

Tras las elecciones presidenciales de este domingo 21 de noviembre, el economista hermano del Presidente, José Piñera, destacó la ventaja que obtuvo José Antonio Kast sobre su adversario Gabriel Boric.

Los resultados obtenidos han tenido diversas reacciones, de todo tipo y de todos los sectores. Una de las respuestas más comentadas fue la del exministro de la dictadura de Augusto Pinochet.

El “triunfo” que logró el candidato presidencial del Frente Social Cristiano sobre Gabriel Boric fue motivo de celebraciones para el financiero de 73 años. Entre sus palabras señaló que espera que Kast derrote al “campeón del comunismo”.

Cabe recordar que ambos aspirantes a La Moneda deberán volver a enfrentarse en las urnas en la segunda vuelta que se realizará el próximo domingo 19 de diciembre de 2021. Será esa oportunidad donde se elija definitivamente al siguiente mandatario de Chile.

Pero luego de que el candidato de ultraderecha se impusiera a Boric y obtuviera el primer lugar, el ideólogo del sistema de las AFP ve con entusiasmo el futuro del balotaje. Piñera reconoció a José Antonio como el “campeón“ del modelo de libre mercado.

“Gran triunfo de la libertad en Chile. Un campeón del modelo de libre mercado y un hombre de paz, José Antonio Kast, gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales”, escribió en redes sociales.

“Ahora debería derrotar al campeón del comunismo, Gabriel Boric”, agregó el reformista de las ideologías neoliberales bajo el régimen militar de Augusto Pinochet.

Además, José Piñera aseguró que José Antonio Kast “sería el ‘Tercer Milagro Chileno‘”, refiriéndose netamente al impulso económico que podría significar para el país.

Cabe mencionar que para algunos el primer milagro se produjo con las reformas en pro del libre mercado impuesta en los años 70 y 80′.

En tanto, el segundo milagro es reconocido por ciertos sectores en las medidas implementadas en 1982 para afrontar la crisis que atravesaba Chile.

De esta manera, el economista, exministro en dictadura y hermano del Presidente Sebastián Piñera se mostró esperanzado y feliz con los resultados de esta primera vuelta. José Manuel también reconoce a José Antonio como “un líder de extrema necesidad”.

Great triumph of Liberty in Chile. A champion of the free market model and a man of peace, José Antonio KAST, wins the first round of the presidential elections. Now he should defeat the champion of communism, Gabriel BORIC. It would be the "Third Chilean Miracle". Viva Chile✌️🇨🇱 pic.twitter.com/kZPZTXKiKt

