Presidente Piñera insistió en que Acusación Constitucional “nunca tuvo ningún fundamento” y que “ya es parte del pasado”

Durante la tarde de este miércoles, y luego del rechazo por parte del Senado a la Acusación Constitucional en su contra, el Presidente Sebastián Piñera se refirió al favorable escenario: “Ya es parte del pasado. Creo que esa acusación nunca tuvo ningún fundamento y por eso fue rechazada”, señaló el mandatario al ser consultado por el tema.

Respecto a la imagen país en el extranjero, a propósito de la misma acusación constitucional y la posibilidad de destitución, el mandatario señaló: “He podido comprobar personalmente que la imagen de Chile y su prestigio está muy alto, y que saben y conocen los esfuerzos que hacemos (…) Chile tiene un gran prestigio y va a tener un gran respeto en la comunidad internacional”.

En cuanto a la arista penal que el caso Dominga y la investigación de los Pandora Papers motivó, el Presidente apuntó a la independencia del poder del Estado que guía las pesquisas: “En Chile tenemos un estado de derecho que nosotros respetamos profundamente, y ese estado de derecho contempla un poder judicial independiente en el cual tenemos plena confianza. Pero quiero recordar que otras acusaciones por hechos muy similares fueron conocidos y desestimados por los tribunales de justicia, y fueron sobreseídas por el juez de garantía, por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema, porque no había ninguna irregularidad y se demostró mi total inocencia”.

Al comienzo de su discurso, el mandatario miró en retrospectiva: “gobernar nunca fue fácil y a nosotros nos ha tocado especialmente difícil”, resumió antes de recordar la tragedia del terremoto en febrero 2010 (un mes antes de la toma de poder). “En nuestro segundo gobierno hemos debido también enfrentar la adversidad: violencia, crisis política, recesión económica, el coronavirus, la peor pandemia en años y también las necesidades sociales”, añadió luego.

“Lamentablemente en esta oportunidad siento que en el mundo de la política nos ha faltado grandeza, unidad, diálogo para enfrentar estos enormes desafíos, y hoy más que nunca debemos trabajar para la calidad de la política”, evaluó el Presidente. Y luego, en línea con la visión del escenario político nacional, añadió: “nos preocupa el afán de algunos por arrasar y demoler con todo nuestro pasado (…) Debemos condenar la violencia, no hay violencias buenas y violencias malas. Debemos defender el trabajo de las policías”.

Ya en un tono más hacia la contingencia, y de cara a las votaciones del próximo domingo 21 de noviembre, Sebastián Piñera llamó a “erradicar el populismo, la demagogia y los intereses electorales que hoy día tanto abundan”.

“Tenemos que aprender de los errores del pasado del país, porque muchos de estos caminos ya los hemos recorrido en el pasado y siempre conducen a dolor, frustración y sufrimiento”, añadió luego la máxima autoridad del país.

“Como Presidente me quedan cuatro meses de mandato, y sin desconocer los errores que he cometido, quiero comprometerme a que voy a trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestras familias”, adelantó la autoridad. Y prosiguió: “termino pidiendo encarecidamente a todos mis compatriotas: cuiden su salud, la pandemia no ha terminado, cuiden su familia, que participen de las elecciones del próximo domingo. Cuidemos la democracia, la paz social, la sana convivencia de nuestro país”.