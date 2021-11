“Con humildad acataré el fallo”: Jaime Orpis cumplirá su condena en la cárcel por el caso Corpesca

Luego que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara el recurso de nulidad a favor de Jaime Orpis y confirmara su sentencia de cinco años más 600 días de presidio, en el marco del caso Corpesca, el exsenador UDI confirmó que cumplirá su condena en la cárcel.

“Con humildad acataré el fallo a pesar de que respecto al cohecho soy inocente, y cumpliré la condena que se me ha impuesto“, señaló el exparlamentario.

Cabe señalar que desde el Juzgado de Garantía resta ratificar el cálculo de los días que efectivamente permanecerá privado de libertad, debido a las medidas cautelares que se le decretaron durante el desarrollo de la investigación, que equivalen a 1.301 días.

Orpis acusó falta de objetividad de la Fiscalía

Jaime Orpis envió un comunicado público para hablar del revés judicial que tuvo y dar a conocer su decisión. Además, apuntó al Ministerio Público y acusó que la investigación se realizó “sin ninguna mínima objetividad”.

“Con humildad acataré el fallo a pesar de que respecto al cohecho soy inocente, y cumpliré la condena que se me ha impuesto, pese a que sostengo con total convicción que no tuve la oportunidad de acceder a una investigación objetiva, a un juicio igualitario​ y, sobre todo, a un tribunal imparcial que me juzgara“, expuso el exsenador.

En esa línea, y con detalle, procedió a exponer algunos puntos respecto de su postura frente al fallo de la Corte de Apelaciones.

“La primera, en relación al fraude y las platas políticas, que como quedó demostrado, no fueron para enriquecimiento personal”, aseguró Orpis. “Asumiré la cárcel con la libertad de espíritu y la tranquilidad que me da el haber dicho desde un principio la verdad, haber respondido, asumido la consecuencia de mis acciones y haber reparado“.

Agregó que “si no lo hubiera hecho, lo probable es que estaría amparado en la nebulosa del llamado ‘caso de las platas políticas’, sin nombres ni responsables“.

“Jamás he buscado que mi caso quede en la impunidad”

El siguiente punto rezó sobre la condena por cohecho. “Por 7 años he dedicado todas mis energías a demostrar mi inocencia en el cohecho y nunca ni siquiera indagué una salida alternativa, a pesar de los consejos de abogados y amigos”, sostuvo el parlamentario.

“Entiendo la rabia de la gente frente al cohecho“, continúa la misiva. “Para mí es un tema de máxima gravedad porque hubiera implicado vender mi independencia, cosa que nunca he hecho ni con Corpesca ni con ninguna otra empresa o persona, en ningún momento de mi vida. Nunca“.

“Cometí fraude sí, pero cohecho jamás. Por mí y por mi familia no estuve dispuesto a vivir con esta carga sin haber hecho hasta el último esfuerzo por demostrar mi inocencia. Con el fallo de hoy se acaban las instancias e iré a la cárcel por un delito que no cometí”, subrayó Jaime Orpis.

De todos modos, el exsenador afirmó que nada de lo que expone en su carta “me exime de mi responsabilidad en el financiamiento irregular de la actividad política, que he reconocido en muchas ocasiones. De ello estoy muy arrepentido y jamás he buscado que mi caso quede en la impunidad“.

“Me alivia el que se estableciera que no me enriquecí, que todo se circunscribió al financiamiento de la política. Pero siento una profunda frustración porque voy a cumplir una condena por un delito de cohecho que no cometí”, expresó Orpis.