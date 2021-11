Franco Parisi a la espera de sus resultados en Estados Unidos: “No son alentadores”

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, se encuentra a la espera de los resultados de sus test en Estados Unidos que le permitan poder llegar a Chile.

Sin embargo, el aspirante a la presidencia no vaticinó un buen resultado, ya que en su programa Bad Boys, adelantó que no se siente muy bien. “El informe llega mañana (miércoles). No son alentadores, no son aterrantes, pero no son alentadores“, señaló.

Además de la espera en sus resultados, Franco Parisi mostró en su espacio en Youtube un video mientras le practicaban un hisopado, afirmando que “encuentro denigrante que yo tenga que mostrar esto, porque es privado. Como por todo me atacan, ojalá que me dejen tranquilo”.

Recordemos que Parisi había prometido que llegaría a Chile el pasado domingo 7 de noviembre, lo que finalmente no ocurrió puesto que, según detalló el candidato, su examen PCR dio resultado “inconcluso”.

Consultado por esta situación, el ministro de Salud Enrique Paris fue categórico en explicar que este término no existe. “El término inconcluso no existe como una respuesta cuando uno se hace un examen de ese tipo”, aseguró el titular de Salud.