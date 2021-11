Boric tras dichos de Depolo en entrevista: “Nuestro programa y su concreción pueden asegurar estabilidad”

“Vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones”. Así tituló el diario El Mercurio la entrevista que realizó al secretario general de Revolución Democrática (RD), Sebastián Depolo, quien se refirió al programa de gobierno del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Las palabras del también postulante al Senado generaron controversia en las redes sociales, siendo uno de los temas más comentados de la jornada. También recibió críticas por parte de los otros candidatos presidenciales.

En la entrevista al citado medio, Depolo señaló que “para mí el horizonte está claro. Podemos debatir respecto de la gradualidad en la implementación del programa en función de las condiciones internacionales o nacionales, económicas o políticas, pero no vamos a negociar el horizonte de transformaciones. Es lo que Chile está demandando y frustrar esas condiciones le daría más inestabilidad al país“.

El candidato a senador por la Región Metropolitana agregó que “es cierto que nosotros vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes. La Constituyente es la primera de ellas. Esa inestabilidad tiene que ser acotada y para que así sea, los cambios tienen que ocurrir“.

Debido a la polémica que generó la entrevista -sobre todo el titular- y tras la presentación del programa de gobierno de Gabriel Boric durante esta jornada, el propio Depolo salió a explicar sus dichos a través de las redes sociales.

“Lamento no haber podido transmitir bien que la inestabilidad es no hacer los cambios que el 80% de la población reclama. No es un titular que se condiga para nada con la entrevista. Pero vamos a eso. Hablemos de cómo no hacer cambios nos llevó a una crisis sin precedentes”, sostuvo el militante de RD a través de su Twitter.

Lamento no haber podido transmitir bien que la inestabilidad es no hacer los cambios que el 80% de la población reclama. No es un titular que se condiga para nada con la entrevista. Pero vamos a eso. Hablemos de cómo no hacer cambios nos llevó a una crisis sin precedentes. pic.twitter.com/nn294iuATS — Seba Depolo 🌳 Senador x RM #Seguimos! (@SebaDepolo) November 1, 2021

La respuesta de Boric a Depolo

Más tarde, Gabriel Boric respondió los dichos de Sebastián Depolo. Sobre ese punto, también aprovechó de hacer frente a los cuestionamientos de sus adversarios por haberse tardado en presentar sus propuestas, a 21 días de las elecciones presidenciales.

“La inestabilidad es seguir igual como estamos. Este Gobierno era el que aseguraba estabilidad y nadie en su sano juicio puede decir que lo logró“, increpó el diputado por Magallanes.

Finalmente, el candidato presidencial subrayó que “el no avanzar en cambios es justamente la inestabilidad. Yo tengo la convicción de que nuestro programa y su concreción es lo que pueden asegurarle a Chile estabilidad, gobernabilidad; y es en eso en lo que nos vamos a jugar”.