Jacqueline Van Rysselberghe: “Si la elección fuese hoy, yo creo que voto por Kast, pero Sichel puede conquistarnos”

La expresidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió al momento está viviendo la derecha por los “descuelgues” originados en Chile Podemos Más, que involucran a José Antonio Kast y Sebastián Sichel.

En conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, la política señaló que bajo su perspectiva, una de las razones principales de los encuentros entre los candidatos presidenciales, se remonta a la intención de Sichel por marcar una diferencia con Kast.

“Sentí que estábamos equivocando el norte. Los adversarios no están entre nosotros, están en la izquierda, entonces esta situación en que no se hablaba de la diferencia de programa con Boric, sino de las diferencias de programas de los dos candidatos de centroderecha, me dejó marcando ocupado. Creo que no corresponde”, explicó la también candidata al senado por la región del Ñuble.

“Sichel tiene que conquistarnos”

Bajo este contexto, Van Rysselberghe confesó su preocupación ante el inminente apoyo que deben entregarse en el caso de una segunda vuelta.

La senadora afirmó que “Sebastián compitió en una primaria. Nuestro candidato era Joaquín Lavín, perdió y por tanto, lo que corresponde es aprobarlo. Pero los compromisos tienen que ser recíprocos y a nosotros no nos da lo mismo que haya libertad de acción para que se pueda votar y pueda ganar un candidato de izquierda”.

“Que a mi representante le dé lo mismo que pueda ganar la presidencia de Chile un candidato de izquierda, la verdad es que para mí, marca un antes y un después” agregó.

Desde su su perspectiva, uno de los errores de la campaña del exministro de Desarrollo Social fue la falta de integración de partidos.”Él tiene que conquistarnos, si la verdad, la primera vuelta no la gana la derecha sola, pero tampoco lo gana el centro solo“, indicó.

Van Rysselberghe por la carrera presidencial: “Sichel pierde votos por sus errores”

“Los electores nuestros no es que les guste Kast, porque probablemente la mayoría de los electores nuestros inicialmente estuvieron con Sichel. Lo que quieren nuestro electores es que la izquierda no llegue al gobierno. Más que un voto que conquista Kast, es un voto que pierde Sichel producto de sus errores”, aprovechó de revelar.

Durante el espacio, la parlamentaria fue consultada por su preferencia de cara a las elecciones de noviembre, ante lo que respondió que “si la elección fuese hoy día, yo creo que voto por Kast, pero Sichel tiene dos semanas para conquistar a la gente como yo que siempre lo hemos mirado con cariño”.

Según Jacqueline Van Rysselberghe, la forma en la que el expresidente de BancoEstado puede conquistarlos se basa en “dejar de pelear con los partidos. Nosotros somos sus aliados, nos va a necesitar para gobernar si pasa la primera vuelta y ganar la segunda, necesita el despliegue territorial de quienes somos candidatos y lo podemos ayudar a llegar a cada rincón de Chile, pero eso no lo está haciendo, no está convocando. Entonces no es que nos estemos yendo, no nos están aceptando”.

“Yo creo que su comando ha cometido muchos errores, varios, pero creo que ha sido un déficit de las directivas de los partidos que no tuvieron la capacidad de influir en el comando. No va a poder ganar y esta perdiendo los votos que normalmente tenia fruto de que equivoca al enemigo. Nosotros somos sus aliados, tiene que conquistar el centro, pero sin perder a sus amigos“, agregó.